Chốt lời ồ ạt, giá vàng chiều 11-4 “hạ nhiệt”

Chiều 11-4, giá vàng trong nước “hạ nhiệt” dù giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới. Trong đó, giá vàng nhẫn 9999 giảm gần 2 triệu đồng/lượng so với sáng nay, hiện thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Khách hàng đến chốt lời vàng tại Công ty SJC (quận 3, TPHCM), ngày 11-4. Ảnh: THU HIỀN

Sau khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 trong nước tăng mạnh lên 106,4 triệu đồng/lượng vào sáng 11-4, ghi nhận tại một số doanh nghiệp kinh doanh vàng tại TPHCM như Công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) và tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) cho thấy, lượng khách hàng mang vàng đến bán chốt lời khá đông.

Tuy nhiên, do giá vàng biến động mạnh nên chênh lệch giữa giá mua và giá bán được các doanh nghiệp kéo giãn lên hơn 3 triệu đồng/lượng. Tức giá vàng lên 106,4 triệu đồng/lượng nhưng người dân bán vàng được các doanh nghiệp thu vào ở mức 102,9-103,4 triệu đồng/lượng.

Khách đến mua vàng miếng SJC tại Công ty SJC, ngày 11-4. Ảnh: Thu Hiền

Vào khoảng 17 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Công ty PNJ, Bảo Tín Minh Châu giảm 1,2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 1,6 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 101,2 triệu đồng/lượng mua vào và 105,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 900.000 đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán so với sáng nay, còn tăng 2 triệu đồng chiều mua và 1,6 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 102 triệu đồng/lượng mua vào và 105,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) cũng tăng thêm 500.000 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với sáng nay, tức tăng 1,8 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 102,5 triệu đồng/lượng mua vào và 104,5 triệu đồng đồng/lượng bán ra.

Mặc dù đã giảm so với đỉnh cao nhất vừa lập sáng nay nhưng hiện giá vàng miếng SJC vẫn vượt đỉnh hôm qua ở mức 103,9 triệu đồng/lượng.

Chiều nay, giá vàng nhẫn 9999 được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh “mạnh tay” hơn vàng miếng SJC. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 1,6 triệu đồng chiều mua và 1,9 triệu đồng chiều bán so với sáng nay, còn tăng 200.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 100,9 triệu đồng/lượng mua vào và 104,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm 1,1 triệu đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán so với sáng nay, còn tăng 900.000 đồng chiều mua và 1,4 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 100,8 triệu đồng/lượng mua vào và 104,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 1,3 triệu đồng chiều mua và 900.000 đồng chiều bán so với sáng nay, còn tăng 1,6 triệu đồng chiều mua và 1,3 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 101,1 triệu đồng/lượng mua vào và 104,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 700.000 đồng chiều mua và 900.000 đồng chiều bán so với sáng nay, còn tăng 700.000 đồng chiều mua và 1,1 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 100,7 triệu đồng/lượng mua vào và 104,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 dù quay đầu giảm mạnh so với buổi sáng nhưng cũng đã vượt đỉnh hôm qua ở mức 103,5 triệu đồng/lượng lên 104,5 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng nhẫn 9999 đang thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 700.000 đồng - 1 triệu đồng/lượng.

Khách hàng đến giao dịch vàng tại Công ty SJC. Ảnh: Thu Hiền

Ghi nhận vào chiều nay tại Công ty SJC (quận 3) sau khi giá vàng “hạ nhiệt”, bên cạnh khách đến bán vàng thì vẫn có nhiều người đến để mua vàng. Nhân viên tại Công ty SJC tại quận 3, TPHCM cho biết trong ngày hôm nay, khách hàng đến giao dịch có đông hơn mọi hôm nhưng lượng khách không tăng đột biến. Trong đó, khách hàng mua và bán không chênh lệch nhiều.

Do người dân bán vàng chốt lời nên các doanh nghiệp cũng có nguồn vàng bán ra nhiều hơn mọi hôm. Cụ thể, chiều nay, Công ty SJC đã bán trực tiếp cho khách hàng đến mua vàng miếng SJC 3-5 lượng/người/ngày và 5 chỉ vàng nhẫn 9999 /người/ngày, trong khi trước đó do nguồn cung khan hiếm nên doanh nghiệp này chỉ bán 1 lượng vàng miếng SJC/người/ngày và 1-2 chỉ vàng nhẫn 9999/người/ngày.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng vẫn tiếp tục lập đỉnh mới. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 11-4 (giờ Việt Nam) lên 3.228 USD/ounce, tăng thêm 10 USD so với sáng nay và tăng tổng cộng 53 USD so với giá vàng chốt phiên tại New York đêm 10-4.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 101 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 khoảng 3,2-4,2 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 5,3-5,7 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN