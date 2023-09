Chủ tịch nước: Giữ vững an ninh quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết, công tác ngoại giao, quân sự, quốc phòng trong 9 tháng qua được duy trì ổn định. Bình Phước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời với chính quyền và lực lượng vũ trang với 3 tỉnh giáp biên với Campuchia.

Tỉnh kiến nghị với Chủ tịch nước và đoàn công tác một số vấn đề quan trọng gồm: Kiến nghị Chính phủ sớm triển khai đề án phát triển khu dân cư biên giới và đưa vào quy hoạch đất ở để có cơ sở pháp lý trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; Chính phủ nghiên cứu có chương trình đào tạo tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ cơ sở, tăng cường hỗ trợ đào tạo năng lực cho cán bộ người dân tộc thiểu số để đảm bảo nguồn lực chất lượng cao cho các địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng, biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bình Phước đạt được trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc giữ vững an ninh chính trị, an ninh quốc phòng, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển.

Chủ tịch nước chỉ đạo, là tỉnh có đường biên giới dài, Bình Phước cần tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong công tác quốc phòng, an ninh, Chủ tịch nước lưu ý, Bình Phước cần nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để có phương án đấu tranh hiệu quả, tránh để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Muốn làm được điều này, cần phải phát huy vai trò của già làng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương trong tỉnh. Trong công tác đối ngoại, Chủ tịch nước đề nghị Bình Phước cần duy trì, phát huy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp với 3 tỉnh liền kề với Vương quốc Campuchia, các lực lượng chức năng phải tăng cường mối quan hệ hợp tác để bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn đã dự Lễ khánh thành, trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” và trao tặng 2 phòng học máy vi tính cho Trường Tiểu học Tân Xuân C, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài.

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng 2 phòng máy tính cho học sinh của trường, trị giá 400 triệu đồng, để động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh.