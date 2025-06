Chủ tịch nước Lương Cường: Bảo tồn văn hóa dân tộc là nhiệm vụ chiến lược của làng nghề

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt thân mật các nghệ nhân làng nghề tiêu biểu toàn quốc chiều 10-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi gặp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi được tiếp các nghệ nhân đại diện cho hơn 5.400 làng nghề trên cả nước, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của Hiệp hội và đội ngũ nghệ nhân trong việc gìn giữ, phát triển nghề truyền thống.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc gặp mặt thân mật các nghệ nhân làng nghề tiêu biểu toàn quốc chiều 10-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc đề xuất chính sách nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề – không chỉ là sinh kế bền vững cho người dân, mà còn là nơi lưu giữ bản sắc văn hóa trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Nêu rõ đất nước đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, ngành, địa phương, Hiệp hội làng nghề và các nghệ nhân cần đặc biệt quan tâm việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc, coi đây là nhiệm vụ chiến lược, là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành và của toàn xã hội.

Theo Chủ tịch nước, trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, làng nghề vẫn là nơi đảm bảo cuộc sống vững bền, là trụ đỡ an toàn, gần gũi dễ tiếp cận nhất cho lực lượng lao động nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nghề, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ đối với lực lượng lao động trẻ của khu vực nông thôn; không ngừng quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân các làng nghề.

Đồng thời, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, hiệp hội, hội làng nghề trong liên kết, tập hợp sức mạnh cùng phát triển; tổ chức sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; nâng cao năng suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; chú ý xây dựng, bảo vệ thương hiệu và tổ chức tạo nguồn nguyên liệu bền vững trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương quan tâm đến bảo vệ môi trường trong các làng nghề, tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai áp dụng mô hình phát triển kinh tế bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường; phát triển nghề đi đôi với phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống an toàn cho nhân dân trong các làng nghề.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh cùng các nghệ nhân làng nghề tiêu biểu toàn quốc chiều 10-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đối với các đề xuất, kiến nghị của đại diện hiệp hội và các nghệ nhân, Chủ tịch nước ghi nhận và đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường nghiên cứu, đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở Việt Nam; đồng hành, hỗ trợ các làng nghề, khuyến khích tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tôn vinh, động viên các nghệ nhân, thợ giỏi, đặc biệt là thế hệ trẻ gắn bó, giữ gìn, bảo tồn, phát huy nghề truyền thống.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu các bộ, ngành quan tâm hơn nữa đến chính sách đãi ngộ đối với các nghệ nhân; bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục đẩy mạnh việc công nhận danh hiệu vinh dự nhà nước như Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú kịp thời, có tính lan tỏa cao.

BÍCH QUYÊN