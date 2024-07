Chủ tịch nước mong cựu cán bộ cảnh sát nhân dân đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp chung

Ngày 17-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2024). Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng công an nhân dân nói chung có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ cựu công an nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ cảnh sát nhân dân đã nghỉ hưu.

Qua đó Chủ tịch nước bày tỏ, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác, mà còn rất cần đến sự quan tâm, giúp đỡ về trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí nguyên là lãnh đạo bộ, các đồng chí cán bộ công an lão thành và các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ cảnh sát nhân dân đã nghỉ hưu.

Chủ tịch nước mong muốn, các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan công an nhân dân nói chung, cảnh sát nhân dân nói riêng tiếp tục có những ý kiến đóng góp để lực lượng công an nhân dân phát huy truyền thống, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa…

* Ngày 17-7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

GIA KHÁNH - ĐỖ TRUNG