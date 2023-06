Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận

Sau lễ chào cờ, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã trồng cây bàng vuông - loài cây biểu tượng cho tinh thần, sức sống mãnh liệt cùng tình yêu vẹn toàn với Tổ quốc và biển đảo quê hương.

Cũng tại huyện đảo Phú Quý, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã tới thăm hỏi, tặng quà và trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tặng bà con ngư dân huyện đảo.

Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, việc khai thác, đánh bắt hải sản và căn dặn bà con luôn chú ý đảm bảo an toàn, hoạt động đúng ngư trường được phép; tuân thủ nghiêm các quy định của luật pháp quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam về khai thác hải sản, đặc biệt là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tới thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ Trạm Rada 55 (Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân), đóng quân ở đảo Phú Quý, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị cán bộ, chiến sĩ Trạm Rada 55 bám trụ kiên cường nơi biên giới hải đảo, quản lý vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Thăm hỏi, tặng quà và nói chuyện với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Phú Quý, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, cần xác định nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc đảo Phú Quý là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn huyện song song với phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ là hậu cứ vững chắc, điểm trung chuyển quan trọng cho quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và phục vụ ngư dân đánh bắt xa bờ. Do đó, lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo phải thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, an ninh, trật tự trên đảo và tham gia tìm kiếm, cứu nạn.