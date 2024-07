Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Bình Phước khóa X

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Báo Đại Biểu Nhân Dân

Tham dự kỳ họp còn có các đồng chí: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh; Trưởng Ban công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Về phía tỉnh Bình Phước có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cùng các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu Trung ương và địa phương tham dự kỳ họp

Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước chủ trì kỳ họp

Kỳ họp diễn ra ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) - tuyến cao tốc trọng điểm, tạo không gian, động lực phát triển mới cho vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, ngay từ đầu năm 2024, cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực, quyết tâm, kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tỉnh đã kịp thời triển khai Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, góp phần đưa kinh tế của tỉnh sớm vượt qua khó khăn, thách thức và đã đạt được những kết quả quan trọng như: Tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao; hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; công tác phát triển doanh nghiệp và phát triển hợp tác xã được quan tâm, có nhiều khởi sắc.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước phát biểu khai mạc kỳ họp

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị đầu tư 2 dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh, trong đó dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động được triển khai kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với các tỉnh có chung đường biên giới thuộc Vương quốc Campuchia và hợp tác với một số tỉnh thuộc Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Bên cạnh đó, có một số vấn đề cần phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà kỳ họp này cần phải thảo luận thấu đáo và đề ra giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để triển khai thực hiện.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng đề nghị, các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung, dân chủ, tích cực phát huy trí tuệ, đóng góp những ý kiến sâu sắc, chất lượng, thiết thực, giúp HĐND tỉnh đề ra những nghị quyết sát, đúng tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng mong đợi của nhân dân.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Phước sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về: kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2024; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2024; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ 12 và tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp.

Kỳ họp cũng tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh về các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp diễn ra trong hai ngày 3 và 4-7.

BÙI LIÊM