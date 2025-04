Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để trụ sở công bỏ hoang sau sáp nhập

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang chiều 18-4

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hậu Giang báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 8 đến nay; báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri.

Trong đó, nhiều kiến nghị của cử tri liên quan việc một số tuyến đường giao thông xuống cấp, bị ngập do triều cường và tình trạng sạt lở của các tỉnh khu vực ĐBSCL, trong đó có Hậu Giang diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Các kiến nghị đã được cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản. Về tình trạng sạt lở được Bộ NN-MT thông tin, những năm qua, trước diễn biến phức tạp và có xu thế ngày càng gia tăng về sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng, Bộ NN-MT đã tổ chức xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030.

Trong đó, đã xác định cụ thể các giải pháp công trình và phi công trình, bao gồm các giải pháp cấp bách trước mắt và giải pháp căn cơ lâu dài. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri ghi nhận khối lượng công việc rất lớn mà Quốc hội đã giải quyết kịp thời trong thời gian qua; đồng tình và đánh giá cao chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính.

Các cử tri cũng kiến nghị tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính; xây dựng các trung tâm công nghệ; đơn giản hóa thủ tục, nhất là sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính; có giải pháp giúp người dân tiếp cận dịch vụ công hiệu quả hơn sau khi sáp nhập.

Ngoài ra, cử tri còn quan tâm đến chế độ cho cán bộ, công chức xin nghỉ hưu sớm; chế độ nhà ở công vụ cho cán bộ đi làm xa sau khi sáp nhập... Nhiều cử tri bày tỏ bức xúc với tình trạng thuốc tân dược giả, sữa giả…

Một cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Đồng Văn Thanh trực tiếp trả lời, giải đáp các kiến nghị của cử tri liên quan đến trách nhiệm của tỉnh.

Trong đó, nhấn mạnh thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã tập trung đầu tư rất lớn cho các trung tâm đô thị thông minh và chuyển đổi số, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Về lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự sau khi sáp nhập xã, tỉnh cũng đã sắp xếp lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ…

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thông tin thêm, tỉnh Hậu Giang đã phối hợp TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng thành lập ban chỉ đạo, các tổ trong việc sắp xếp; mỗi nơi còn thành lập ban chỉ đạo riêng để triển khai ngay khối lượng công việc và đảm bảo các đơn vị hoạt động thông suốt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trực tiếp trả lời, giải đáp một số kiến nghị của cử tri; đồng thời, thông tin về kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV, có khối lượng công việc rất lớn, rất nặng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc Hậu Giang, Sóc Trăng sáp nhập vào TP Cần Thơ sẽ mở rộng không gian phát triển. Tỉnh Hậu Giang hiện có các trung tâm hành chính khá hoàn chỉnh so với các địa phương trong vùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi ý, các trụ sở dôi dư ưu tiên làm trường học, nâng cấp mở rộng cơ sở cho giáo dục, y tế và các trung tâm sinh hoạt văn hóa… Tuyệt đối không để trụ sở bỏ hoang, bỏ trống; cần phát huy ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI)…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tỉnh Hậu Giang cũng như các địa phương vùng ĐBSCL cần đảm bảo các hoạt động của hệ thống chính trị liên tục, thông suốt, không để xảy ra gián đoạn. Rất nhiều công trình trọng điểm hiện đi qua địa bàn Hậu Giang, tỉnh phải phấn đấu giải ngân tốt, đảm bảo tiến độ các công trình để cùng tỉnh Sóc Trăng và TP Cần Thơ đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đặt ra. Đồng thời, phát động phong trào thi đua nhân các ngày lễ trọng đại của đất nước.

VĨNH TƯỜNG