Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với tỉnh Đồng Nai

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tỉnh Đồng Nai quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, phải đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 140 ngày 29-6-2024 về việc thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia, trong đó có các nội dung quan trọng liên quan đến triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh như: Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; xây dựng các khu tái định cư... Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đồng Nai khẩn trương triển khai, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, thông suốt, hiệu quả. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao các chỉ số xếp hạng của tỉnh; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, Đồng Nai đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, trong đó, tỉnh ưu tiên đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đối với công trình trọng điểm quốc gia, như: đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 - TPHCM cùng các dự án trọng điểm của địa phương; đồng thời ngành chức năng của tỉnh cũng rà soát tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã khảo sát thực địa công trình dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành; thăm, khảo sát điều kiện sinh sống và tặng quà các hộ gia đình tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Chủ tịch Quốc hội cho biết, các đại biểu Quốc hội rất quan tâm, mong muốn dự án sớm đưa vào vận hành, khai thác, do đó, thời gian qua, mọi khó khăn đều được Quốc hội quan tâm, tháo gỡ ngay. Tuy nhiên, cần nhận diện, xác định rõ khó khăn nào do khách quan, khó khăn nào do chủ quan để có đề xuất, kiến nghị phù hợp.

HOÀNG BẮC