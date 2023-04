Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Quận 1 cần học hỏi Singapore về quản lý, khai thác khu trung tâm

Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 khoá XII nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng). Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND TPHCM, dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1.

Khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận, nửa nhiệm kỳ qua, quận 1 có nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính cũng như công tác an sinh xã hội.

Thống nhất với với phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và nửa còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, đồng chí yêu cầu quận 1 thường xuyên rà soát để bổ sung nhiệm vụ, bổ sung giải pháp nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Về kinh tế, đồng chí Phan Văn Mãi gợi mở, quận 1 cần tập trung phát triển kinh tế dịch vụ, kinh tế đêm, kinh tế trên sông. Trong triển khai các đề án phát triển kinh tế, đồng chí lưu ý quận 1 sớm hoàn thiện và công bố các đề án, phân định việc mời doanh nghiệp, tiếp xúc tổ chức hội nghị. Cùng với đó, từng bộ phận phải xác định được nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhận xét, việc quản lý chỉnh trang khu trung tâm của quận 1 đang bị chậm và quận cần phải học hỏi kinh nghiệm quản lý của Singapore để tổ chức các hoạt động ở khu vực trung tâm thật hiệu quả. Trong đó, cần thiết kế gia tăng các hoạt động, chú trọng đến các hoạt động cho cả ban ngày và ban đêm để khai thác hiệu quả dư địa của khu trung tâm. Cùng với đó, cải thiện tình trạng chèo kéo khách du lịch tại khu vực trung tâm và tập trung phát triển thêm các nhà vệ sinh công cộng để phục vụ du khách.

Nhận xét quận 1 là địa phương đi đầu trong cải cách hành chính, tuy nhiên đồng chí Phan Văn Mãi cho rằng thời gian gần đây công tác cải cách của quận có sự chậm lại. Nguyên nhân một phần do yêu cầu ngày càng cao, càng khó triển khai thực hiện. Song, với vai trò và vị trí trung tâm thành phố, quận 1 phải có giải pháp để tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong cải cách hành chính, trong xây dựng dữ liệu số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh.

Đề cập đến chỉ số PCI năm 2022 của TPHCM tụt hạng sâu so với năm 2021, còn chỉ số PAPI vẫn nằm ở mức trung bình - thấp (với hơn 41 điểm), người đứng đầu chính quyền TPHCM yêu cầu, trong thực hiện chủ đề năm, mỗi địa phương, đơn vị trong đó có quận 1 phải tìm ra giải pháp để cải thiện.

Theo đồng chí, để cải thiện các chỉ số trên, một trong những nội dung quan trọng là các cấp, các ngành, từng địa phương, đơn vị của thành phố phải thực hiện có hiệu quả, thực chất Kết luận 14; đồng thời phải giải toả tâm lý e dè, tiếp tục tháo gỡ để khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, qua thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của UBND TPHCM, toàn thành phố có 33 đề án, công trình phù hợp do các địa phương, đơn vị đăng ký thực hiện.

Quận 1 thực hiện đúng tiến độ 33/41 chỉ tiêu

Theo báo cáo, nửa nhiệm kỳ qua, song song với việc triển khai, quán triệt, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 đã nỗ lực triển khai và tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận với quyết tâm chính trị cao, bám sát tình hình thực tiễn.

Trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 1 nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã ban hành, triển khai 7 chương trình thực hiện Nghị quyết và 41 chỉ tiêu cụ thể. Hiện quận đã thực hiện đúng tiến độ 33 chỉ tiêu.

Kinh tế trên địa bàn quận cơ bản được phục hồi và tiếp tục được phát triển theo định hướng thương mại, dịch vụ, du lịch thông minh. Quận cũng tập trung triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện, môi trường đầu tư, phát triển cho các thành phần kinh tế. Trong đó, thu ngân sách của quận hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của quận 1, quận cũng đã xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế dịch vụ cho quận 1” và các phương án về việc tái tổ chức hoạt động chợ Bến Thành theo hướng chuyển đổi số của thành phố gắn với phát triển kinh tế đêm. Đồng thời, tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch Tour "Ký ức Biệt động Sài Gòn" và Tour "Quận 1 - Sống động Sài Gòn" với các nội dung đặc sắc, mang tính đặc thù của Quận 1, góp phần tạo luồng sinh khí mới giúp ngành du lịch của quận dần phục hồi sau đại dịch.

Về phát triển Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay kết nạp được 459/800 đảng viên, đạt tỷ lệ 57,38%; thành lập 2 chi bộ tại các chung cư. Quận chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đã thi hành kỷ luật 19 trường hợp.

Quận 1 đề xuất thành lập Ban Quản lý Khu vực trung tâm

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Quang Vinh, trên địa bàn quận hiện có 20 công viên, trong đó có 11 công viên do Sở Xây dựng quản lý, 9 công viên do quận quản lý. Thực hiện công tác tiếp nhận các công viên do Sở Xây dựng chuyển giao, quận 1 đề xuất thí điểm tiếp nhận theo 2 giai đoạn.

Quận 1 cũng đề xuất thành lập Ban Quản lý Khu vực trung tâm nhằm có bộ máy nhân sự phục vụ hoạt động quản lý và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, các hạng mục công trình khác và đảm bảo vệ sinh môi trường để quản lý và khai thác hiệu quả khu vực trung tâm, nhất là các công viên trên địa bàn.