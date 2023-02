Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Thường xuyên cập nhật, bổ sung các tình huống liên quan an ninh, trật tự

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận, biểu dương các lực lượng, cơ quan đơn vị tham gia diễn tập DT-22 đã có sự tập trung rất cao, phối hợp rất tốt trong diễn tập, tổ chức diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu và đảm bảo an toàn về lực lượng, phương tiện.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, diễn tập là việc thường xuyên. Vì vậy, đồng chí yêu cầu, rà soát, cập nhật bổ sung các tình huống và xây dựng bổ sung thêm các phương án xử lý các tình huống, nhất là các tình huống liên quan đến an ninh mạng, công nghệ cao…

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng nhấn mạnh đến yêu cầu hoàn thiện hơn nữa trong công tác diễn tập, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo; năng lực phối hợp, huy động lực lượng phương tiện và xử lý tình huống được tốt hơn, hiệu quả hơn, không để bị động bất ngờ.

Trong đó, đồng chí đề cập đến vận hành hiệu quả ban chỉ huy thống nhất cấp huyện. Đồng thời tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, chỉ huy tập trung thống nhất do cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, điều hành huy động hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt để giải quyết các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, kiến thức, nâng cao cảnh giác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, hành động phá hoại, chống phá của các thế lực thù địch. Chủ tịch UBND TPHCM cũng lưu ý đến công tác xây dựng lực lượng, đảm bảo trang thiết bị, phương tiện để thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trước đó, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã báo cáo công tác tổ chức diễn tập DT-22 trên địa bàn thành phố. Theo đó, các lực lượng tham gia diễn tập từ cấp xã đến cấp thành phố đã nỗ lực, kiên trì và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra. Đặc biệt, diễn tập cấp thành phố năm 2022 là lần đầu tiên diễn tập xử lý tình huống về an ninh, trật tự quy mô tương đương cấp bộ trên địa bàn TPHCM.

Trong đó có sự phối hợp, hiệp đồng lực lượng, phương tiện giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng với TPHCM trong xử lý tình huống chống khủng bố trên nhà cao tầng, tổ chức công tác PCCC-CHCN nhà cao tầng.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 4 tập thể, 11 cá nhân; Chủ tịch UBND TPHCM tặng bằng khen cho 59 tập thể, 84 cá nhân; Giám đốc Công an TPHCM tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong và ngoài lực lượng công an tham gia diễn tập.

Trong các năm 2020 và 2021, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TPHCM đã thống nhất với Bộ Công an không tổ chức diễn tập trên địa bàn. Chính vì vậy, trong năm 2022, trên cơ sở theo dõi, đánh giá và dự báo tình hình an ninh chính trị thế giới, trong nước, TPHCM quyết định tổ chức diễn tập xử lý tình huống về an ninh trật tự kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện của thành phố.

Vì vậy, ngày 30-10-2022, TPHCM tổ chức diễn tập DT-22. Diễn tập này đóng vai trò rất quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức về công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành xử lý tình huống của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TPHCM, Ban Chỉ huy thống nhất các địa phương. Qua đó, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn xử lý các tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố xảy ra trên địa bàn.

Đồng thời giúp củng cố, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng công an, quân sự với các sở, ngành, địa phương của TPHCM; đảm bảo duy trì, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, diễn tập DT-22 có sự tham gia phối hợp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an, Sư đoàn Không quân 370 - Bộ Quốc phòng, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong xử lý tình huống ở các cấp độ phức tạp. Đây là kinh nghiệm cần thiết để TPHCM học tập, vận dụng vào thực tiễn trong thời gian tới.