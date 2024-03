Chứng khoán Nhật Bản lập kỷ lục mới

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 khép lại ngày giao dịch 21-3 tăng 812,06 điểm, tức là tăng 2,03% so với ngày giao dịch 19-3 khi chỉ số này chốt phiên ở mức 40,815.66.

Nikkei cũng có lúc tăng lên mức cao kỷ lục trong ngày là 40,823.32. Các thị trường tài chính Nhật Bản đóng cửa ngày 20-3 do nghỉ lễ. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Topix cũng tăng 45,24 điểm, tức là 1,64%, lên 2.796,21, cao nhất kể từ tháng 1-1990.

Ảnh chụp màn hình Nikkei Index: Chỉ số Nikkei 225 khi đóng phiên giao dịch ngày 21-3

Trong khi đó, giá đồng yen so với USD đã có lúc rơi mức thấp nhất trong 4 tháng là 151,82 yen/1 USD trong đêm 20-3 tại New York. Sau đó, tại Tokyo, giá đồng yen được kéo về mức 150 yen/1 USD nhờ giới chức can thiệp mua đồng yen để chặn đà giảm giá của đồng nội tệ.

Dù vậy, đến chiều 21-3, giá đồng yen vẫn giảm, vượt lên ngưỡng 150 yen đổi 1 USD, do các nhà đầu tư bán loại tài sản trú ẩn an toàn này khi thị trường chứng khoán Nhật tăng điểm.



LAM ĐIỀN