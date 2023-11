Chung tay kéo giảm tai nạn giao thông

Tối 19-11, tại tỉnh Hòa Bình, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Tham dự lễ tưởng niệm có đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT quốc gia, cùng với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Tại lễ tưởng niệm, nhiều câu chuyện, hoàn cảnh thương tâm của những gia đình có người thân là nạn nhân tai nạn giao thông đã được chia sẻ, đó là những em nhỏ mất cha mẹ, những bậc cha mẹ mất đi chỗ dựa lúc cuối đời.

Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT quốc gia Nguyễn Văn Thắng gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam, đồng thời đề nghị mỗi người dân hãy cùng chia sẻ, cùng chung tay xoa dịu những nỗi đau, mất mát mà tai nạn giao thông đã gây ra.

Ủy ban ATGT quốc gia kêu gọi, mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, hãy tự giác chấp hành các quy định về ATGT như: đã uống rượu, bia không lái xe; tuân thủ tốc độ; đội nón bảo hiểm khi điều khiển, ngồi sau xe máy; thắt dây an toàn trên xe ô tô; đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn... Đồng thời, mỗi người cần tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh.

Thông tin từ Ủy ban ATGT quốc gia, mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, trong đó có kế hoạch kiểm soát, xử lý mạnh các vi phạm nồng độ cồn, tuy nhiên tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Trong 10 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn, làm chết 5.496 người, bị thương 6.973 người.