Chung tay xây dựng xã hội số toàn diện

"TPHCM đặt mục tiêu sẽ đưa toàn bộ nền hành chính thành phố vận hành trên các nền tảng số trong năm 2025 hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện về chính quyền số, làm cơ sở bền vững thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và phát triển đô thị thông minh", Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại lễ khai mạc.

Tổng kết kết quả chuyển đổi số TPHCM giai đoạn 2020 - 2024, ông Lâm Đình Thắng cho biết: Qua 4 năm, thành phố đã tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số trọng tâm, như đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức, phát triển hạ tầng số, phát triển các nền tảng số dùng chung với quy mô toàn thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực trọng tâm như thương mại điện tử, giao thông vận tải, logistic, tài chính - ngân hàng, năng lượng, du lịch.

Người dân tham dự sự kiện trải nghiệm Bản đồ số TPHCM.

Hoạt động này diễn ra trong hai ngày 22 và 23-10 với nhiều hoạt động phong phú. Ở phần triển lãm, với hơn 50 gian hàng trưng bày, người dân được trải nghiệm những công nghệ đa dạng với nhiều chủ đề hấp dẫn phân theo khu vực. Trong đó, khu vực chính quyền trưng bày, giới thiệu những thành tựu, hệ thống, nền tảng số thúc đẩy phát triển chính quyền số, xã hội số, kinh tế số và đô thị thông minh. Còn khu vực trải nghiệm các công nghệ đổi mới sáng tạo, giải pháp, ứng dụng chuyển đổi số với sự tham gia của hơn 30 các tổ chức, tập đoàn công nghệ tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Lực lực Công An tham gia vào sự kiện Công nghệ số - Động lực tăng trưởng mới của TPHCM”.

Hoạt động hội thảo với sự tham gia phối hợp của Trung tâm chuyển đổi số TPHCM, Sở Du lịch, Khu Công nghệ cao TPHCM, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố, Chi hội An toàn thông tin phía Nam… giúp khai thác tiềm lực của các giải pháp cũng như ứng dụng công nghệ giải quyết các bài toán chuyển đổi số tại các lĩnh vực hạ tầng số, an toàn - an ninh thông tin, du lịch bền vững, AI, văn phòng số, đô thị thông minh…