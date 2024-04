Tối 13-4, tại Nhà hát Hòa Bình (quận 10, TPHCM), Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn (Saigon Philharmonic Orchestra) tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt trình diễn nhạc phim kinh điển của Disney Người đẹp và Quái thú - Beauty and The Beast in Concert.

Người đẹp và Quái thú (Beauty and The Beast) là một trong những phim kinh điển của Disney, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Câu chuyện nói về hành trình của Belle, một cô gái trẻ sôi nổi và độc lập, người phát hiện ra mình có một tình yêu bất ngờ với quái thú bí ẩn. Qua câu chuyện tình yêu không tưởng của họ, bộ phim nhấn mạnh về vẻ đẹp bên trong, lòng nhân ái và sức mạnh biến đổi của tình yêu.

Để thực hiện chương trình hòa nhạc này, ông Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc Nghệ thuật Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn cho biết, đã mua bản quyền phim và nhạc của Disney để thực hiện chương trình, nhằm mang đến cho khán giả TPHCM và khán giả quốc tế yêu thích phim kinh điển của Disney Người đẹp và Quái thú có được những giờ phút thưởng thức âm nhạc thú vị cùng các nghệ sĩ, nhạc sĩ.

Để chương trình nghệ thuật thêm hấp dẫn và ấn tượng, Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn đã mời nhạc trưởng tài ba Thanapol Setabrahmana cùng các nghệ sĩ khách mời đến từ Dàn nhạc giao hưởng Philharmonic Thái Lan cùng tham gia biểu diễn.

Từ năm 2016, hình thức chiếu phim trực tiếp cùng với dàn nhạc (Film live with orchestra) đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ khán giả quốc tế. Đây chính là cách thức mới mẻ để giúp khán giả đến gần hơn với âm nhạc cổ điển. Việc dàn nhạc giao hưởng chơi nhạc trực tiếp sẽ giúp khán giả có thể tương tác trực tiếp với phim, chạm sâu vào nội dung và đánh giá cao sự góp mặt của âm nhạc trong phim ảnh.

Beauty and The Beast in Concert - buổi chiếu phim trực tiếp với dàn nhạc đầu tiên tại Việt Nam được mua trọn bản quyền âm nhạc và hình ảnh từ Disney, sẽ giúp đưa khán giả tới gần hơn với sân chơi âm nhạc cổ điển, nâng niu những cảm xúc chân thực nhất khi thưởng thức phim.

Chương trình Beauty and The Beast in Concert diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 13-4 và lúc 14 giờ ngày 14-4, tại Nhà hát Hòa Bình, quận 10.

