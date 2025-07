Chương trình “Chiến sĩ quả cảm” truyền cảm hứng về tinh thần phụng sự Tổ quốc

Chiều tối 23-7, tại Di tích lịch sử Hội trường Thống Nhất - Dinh Độc Lập (TPHCM), Bộ Công an tổ chức họp báo ra mắt chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm . Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chương trình do Bộ Công an chỉ đạo, Cục Công tác chính trị phối hợp cùng Zeit Media sản xuất, với format hành động nhập vai. Các nghệ sĩ nổi tiếng sẽ hóa thân thành chiến sĩ Công an nhân dân, trực tiếp trải nghiệm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động và lực lượng Phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ.

Toàn cảnh buổi họp báo chương trình Chiến sĩ quả cảm

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác chính trị (Bộ Công an) cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TPHCM, Đại học phòng cháy chữa cháy và một số đơn vị, địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, ê-kíp sản xuất tham dự họp báo.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác chính trị (Bộ Công an) phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cho biết chương trình mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng lan tỏa hình ảnh bản lĩnh, nhân văn và cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

“Chương trình là lời tri ân sâu sắc, tôn vinh sự đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Mỗi thước phim, mỗi câu chuyện sẽ là minh chứng cho sự sống động trong tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng mãnh liệt đến thế hệ trẻ”, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh.

Dàn nghệ sĩ tham gia trong chương trình

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Long Hạt Nhài, MONO, Hưng Nguyễn, Binz...

Theo tiết lộ, để thực hiện chương trình ê-kíp sản xuất huy động hơn 500 nhân sự và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an nhân dân tham gia huấn luyện, hỗ trợ. Hơn 70 máy quay được huy động.

Các nghệ sĩ mặc trang phục lực lượng Công an nhân dân tham gia buổi họp báo

Đặc biệt, chương trình lần đầu tiên công khai hình ảnh khí tài hiện đại của lực lượng Công an nhân dân từ vũ khí, phương tiện chuyên dụng đến các thiết bị kỹ thuật đặc chủng từ xe bọc thép, súng trường, robot cứu hộ đến thiết bị bay không người lái...

Nhạc sĩ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh bày tỏ sự háo hức và niềm tự hào khi có cơ hội tham gia chương trình

Chiến sĩ quả cảm sẽ phát sóng tập đầu tiên vào 20 giờ Chủ nhật từ ngày 27-7 trên VTV3.

Tin liên quan 12 nghệ sĩ nhập vai công an trong "Chiến sĩ quả cảm"

VĂN TUẤN