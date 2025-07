The Men khẳng định phong độ trong liveshow “Cảm xúc trở lại”

Tối 19-7, tại sân khấu Capital Theatre – TPHCM, khán giả được đắm chìm trong bầu không khí của thanh xuân tại liveshow của nhóm nhạc The Men mang tên Cảm xúc trở lại . Chương trình đánh dấu sự quay lại trong biểu diễn chuyên nghiệp của Lê Hoàng và Tiến Dũng sau 5 năm vắng bóng.

The Men trở lại

Liveshow The Men: Cảm xúc trở lại được chia thành 3 chương: Thanh xuân, Tri âm, Cảm xúc trở lại. Mở đầu đêm nhạc chiếu lại hình ảnh hai thành viên giai đoạn đầu hoạt động, những MV đầu tiên.

Trên sân khấu lần này, The Men không bắt đầu xuất hiện trong những bộ vest lịch lãm như thường lệ mà gây bất ngờ với trang phục năng động cùng phần trình diễn vũ đạo mãn nhãn cùng nhóm nhảy. Ca khúc Em luôn ở trong tâm trí anh được hai thành viên trình diễn mở đầu đầy cảm xúc.

Đúng với tinh thần của chương Thanh xuân, liên tiếp là những ca khúc đình đám: Nếu không phải là em, Chờ em trong đêm, Mất anh em có buồn, Ngàn nỗi nhớ gửi đến em, Hãy để anh yêu em lần nữa, Phai dấu cuộc tình, Khói thuốc đợi chờ, Lãng quên chiều thu, Chuyện tình ta tan vỡ.

Chương nhạc Tri âm nối tiếp lật giở câu chuyện âm nhạc của The Men gắn với đồng nghiệp. Ca sĩ - nhạc sĩ Khắc Việt góp mặt, mang đến phần kết hợp với The Men trong ca khúc Chính là anh do anh sáng tác. Trong khi đó, Thiều Bảo Trâm thổi vào làn gió mới mẻ trong ca khúc Chỉ vì anh quá yêu em.

Mạch cảm xúc được đẩy cao trào trong chương cuối cùng Cảm xúc trở lại. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự trở lại của The Men: trưởng thành, chín muồi và tiệm cận hơi thở của nhạc nhẹ hiện đại.

Lê Hoàng và Tiến Dũng mang đến 2 ca khúc mới, lần đầu tiên được trình diễn live: Có thương thêm ai được đâu (sáng tác của Đông Thiên Đức), Yêu thật lòng đâu dễ quên (sáng tác của Thanh Hưng). Lựa chọn tác phẩm và cách phối của Đông Thiên Đức, Thanh Hưng cho thấy dù tạm lùi khỏi showbiz 5 năm nhưng The Men vẫn quan sát dòng chảy âm nhạc, thị hiếu khán giả.

The Men biểu diễn trên sân khấu, cùng khách mời nghệ sĩ

Sau liveshow tại TPHCM, nhóm The Men sẽ đến với khán giả Hạ Long (Quảng Ninh) trong đêm nhạc tối 8-8 trên sân khấu Ngọn Hải Đăng. Chuỗi liveshow Cảm xúc trở lại sẽ tiếp tục vào những tháng cuối năm 2025.

Năm 2020, The Men quyết định tạm lui khỏi thị trường âm nhạc. Họ lựa chọn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình. Lê Hoàng cho biết The Men từng có thời gian đi hát chỉ để đếm show diễn, quan tâm cát xê. “Cao điểm thời chạy show, tôi nhớ có thể hát ở 3 thành phố khác nhau trong 1 ngày. Chúng tôi hát như cỗ máy. Đến thời điểm này, khi chúng tôi đều đã là cha của những đứa trẻ, bước vào một số việc kinh doanh riêng thì tự cảm thấy phải thể hiện những ca khúc theo một cách khác, tình cảm và chân thành hơn. Với lần trở lại này, thay đổi và cập nhật là cần thiết nhưng quan trọng hơn là hình ảnh The Men vẫn không nhầm lẫn khi xuất hiện”, Lê Hoàng chia sẻ. Trong khi đó, Tiến Dũng bày tỏ: “Sự trở lại cũng vì chúng tôi muốn tìm lại tình yêu chân thành nhất cho ca hát". Sự hiện diện và khích lệ của khán giả là động lực trở lại mạnh mẽ của Lê Hoàng và Tiến Dũng

TIỂU TÂN