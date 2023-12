Dàn Hợp xướng cộng đồng UYHC - Nhạc viện TPHCM. Ảnh: UYHC

United Youth Harmony Choir (UYHC) là dàn hợp xướng cộng đồng do Nhạc Viện TPHCM thành lập và được công ty Korea United Pharm INC bảo trợ, nhằm phổ biến loại hình âm nhạc hợp xướng tới công chúng, đưa loại hình này trở nên quen thuộc với khán thính giả thành phố.

Chương trình hòa nhạc Colors of Love được tổ chức vào dịp chào đón Giáng Sinh 2023 và chào năm mới 2024, tạo không gian giải trí và thưởng thức âm nhạc vui tươi, nhẹ nhàng, phấn khởi cho công chúng TPHCM và du khách quốc tế.

Đến với chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức các màn trình diễn âm nhạc đặc sắc, cảm nhận sự thú vị với các tác phẩm âm nhạc đa dạng về ngôn ngữ, tiết tấu, phong cách như: hòa tấu Tứ quý - Bèo dạt mây trôi, Lý ngựa ô, Trăng chiều, Chiếc khăn Piêu, Cò lả, Trống cơm, Giấc mơ của Nemo (Nemo's dream), Giai điệu của gió (The Melody of Wind), The year's at the spring, Ballade No.4, Jingle Bells medley, Gyeongbokgung Taryeong - Miryang Arirang…

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của chỉ huy - nhạc trưởng Th.S Hồ Duy Trường, nghệ sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, hai khách mời Hàn Quốc là nghệ sĩ piano TS. Eun Young Joo và nghệ sĩ giọng nữ cao TS. Baek Na Yoon, dàn hợp xướng UYHC, Ban nhạc truyền thống Việt Nam thuộc Khoa Âm nhạc truyền thống - Nhạc Viện TPHCM và Dàn Hợp xướng Thiếu nhi Hàn Quốc.

THÚY BÌNH