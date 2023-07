Tổng Bí thư Lê Duẩn - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lý luận, nhà tư tưởng lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và nhân dân ta, người suốt đời chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, thống nhất và vẹn toàn non sông. 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư Thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên Chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Tên tuổi và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Duẩn mãi mãi được ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc với những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong những tháng ngày lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Anh Ba ơi!/ Tròn tuổi tám mươi/ Anh vẫn sống/ Một cuộc đời/ Thanh cao/ Sôi động/ Như Trường Sơn/ Mãi mãi tươi xanh/Như Biển Đông/ Ào ào dậy sóng” (Tố Hữu).

Tưởng nhớ 37 năm Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa (10-7-1986), tại Nhà hát TPHCM sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ đồng chí Lê Duẩn, do Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và Đoàn văn công Quân khu 7 biểu diễn.

Ông Lê Khánh Hưng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, cháu nội của Tổng Bí thư Lê Duẩn, tâm sự: "Nhân kỷ niệm 37 năm Ông đi xa, con cháu trong gia đình, các văn nghệ sĩ, bà con chú bác ở Nam bộ cũng như ở quê hương Quảng Trị, Hà Tĩnh... rất thiết tha có một đêm nghệ thuật để tưởng nhớ Ông. Tôi đã mang mong muốn này tâm sự, xin ý kiến nhiều đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đều được các đồng chí hoan nghênh và nhiệt tình ủng hộ. Chúng tôi đã rất xúc động và nhất quyết thực hiện chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, đồng thời cũng là người Cha, người Ông trong gia đình chúng tôi”.

Chương trình bao gồm 15 tiết mục ca múa nhạc, hài hòa giữa màu sắc âm nhạc dân tộc đậm đà chất Nam bộ của Đoàn Bông Sen và chất âm nhạc hiện đại của Văn công Quân khu 7; hài hòa giữa phong cách cổ điển, bán cổ điển của các giọng hát tham gia chương trình như NSND Quốc Hưng, NSƯT Nguyễn Hương Giang...

Xuyên suốt chương trình, bằng tiếng nói nghệ thuật, quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn hiện lên thật hào hùng, bi tráng và cao đẹp. Từ những năm tháng ông ở quê hương đến những năm tháng hoạt động trên mảnh đất Nam bộ mà ông là Bí thư Khu ủy, rồi đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử... được tái hiện một cách sinh động nhất. Đặc biệt, tình cảm yêu thương vô bờ bến của người dân Nam bộ và nhân dân ta với đồng chí Lê Duẩn - Anh Ba yêu quý - được thể hiện đầy xúc động qua mỗi lời ca, tiếng hát. Sen Đồng Tháp như càng tươi thắm hơn, tên tuổi Anh Ba Lê Duẩn như càng lung linh hơn trên miền sông nước Cửu Long.

Khán giả đặc biệt xúc động với bài hát “Ba Đình một sớm thu xa”, lời thơ của Lê Khánh Hưng và âm nhạc của nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp:

Bao năm rồi tiễn Bác Hồ đi xa

Như mãi còn rung động trong lòng ta

Lời anh Ba, lời non sông đất nước.

Quảng trường Ba Đình một sớm thu xa

Ôi những lời đẹp hơn mọi bài ca

Giơ tay thề chúng ta cùng tiếp bước

Anh Ba khóc, triệu trái tim cùng khóc.

Triệu trái tim chung nhịp đập tim Anh...

Bài hát gợi niềm xúc động mạnh mẽ về một sáng mùa thu Ba Đình năm xưa, đất nước “Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa” tiễn đưa Bác Hồ về chốn vĩnh hằng, ngân vang lại trong muôn trái tim tiếng xin thề của nhân dân ta theo cánh tay đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, xin thề mãi mãi đi theo con đường của Bác Hồ kính yêu. Hình ảnh Bác Hồ và Anh Ba Lê Duẩn hiện lên trong bài hát thật thiêng liêng xúc động.

Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn ngoài biểu diễn tại TPHCM, sẽ biểu diễn ở một số địa phương khác.