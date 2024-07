Chuyển đổi số thiếu quyết tâm, quyết liệt sẽ dẫn đến tụt hậu

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn phát biểu chỉ đạo

Ông Nguyễn Minh Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT-TT tỉnh Sóc Trăng cho biết, công tác triển khai chuyển đổi số được tỉnh thực hiện quyết liệt trên nhiều lĩnh vực, bước đầu đã phát huy được tính ứng dụng, hiệu quả trong thực tế.

Tiêu biểu như tỉnh đã đưa vào hoạt động hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông; ứng dụng “Công dân Sóc Trăng”; việc xử lý văn bản trên môi trường điện tử cấp tỉnh đạt 93,46%, cấp huyện đạt 87,15%, cấp xã đạt 87,11%; Trung tâm IOC tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; kết quả tại Cổng dịch vụ công quốc gia trong quý II năm 2024 đạt tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử 23,22% (tăng 7,27% so với quý I); Hệ thống Du lịch thông minh tỉnh Sóc Trăng được vận hành hiệu quả; hồ sơ định danh điện tử được phê duyệt 995.294, đã kích hoạt 702.294 tài khoản…

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng, chuyển đổi số là nhiệm vụ khó, dài hơi, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, lĩnh vực, đối tượng… Do đó, cần được triển khai một cách kiên trì, kiên quyết, khó đến đâu gỡ đến đó; thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khó khăn để tìm cách giải quyết. Trong đó, các sở ngành, địa phương cần ưu tiên quan tâm dành nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực số, vì chuyển đổi số mà không có nhân lực số cũng không thể làm gì được.

Tính đến tháng 6-2024, hệ thống Du lịch thông minh tỉnh Sóc Trăng đã có gần 4 triệu lượt truy cập

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đã nhìn nhận những kết quả đạt, cũng như đã thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác chuyển đổi số của tỉnh. Cụ thể, tỷ trọng kinh tế số/GRDP của tỉnh chỉ đạt khoảng 5% (cả nước là 18,3%); tỷ trọng thương mại điện tử/tổng doanh thu bán lẻ dưới 3%; cơ sở dữ liệu số còn bất cập, thiếu tính đồng bộ, kết nối…

Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các đơn vị trên địa bàn cần triển khai công tác chuyển đổi số “có trọng tâm trọng điểm, rõ người rõ việc, rõ kết quả”, có kiểm tra, giám sát, tránh dàn trải, hình thức. Đặc biệt, phải lưu ý “nói được là phải làm được”, triển khai hành động đồng bộ từ các ngành các cấp, tạo sự hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là cơ hội, làm thay đổi phương thức phát triển và là xu thế khách quan tất yếu của thời đại. Nếu nhận thức không đầy đủ, thiếu quyết tâm, quyết liệt trong triển khai sẽ dẫn đến nguy cơ tụt hậu.”

TUẤN QUANG