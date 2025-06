Google phối hợp Bộ Công an phòng chống lừa đảo trực tuyến

Ngày 26-6, Google và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) công bố hợp tác triển khai chiến dịch Phòng chống lừa đảo trực tuyến, khẳng định cam kết thúc đẩy chuyển đổi số an toàn tại Việt Nam.