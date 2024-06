Chuyển đổi xanh - Hành trình vạn dặm với bước chân đầu tiên là nhận thức của người lãnh đạo

Kinh tế xanh, doanh nghiệp xanh đang là xu hướng của nền kinh tế thế giới. Dù vậy, việc chuyển đổi xanh được ví như hành trình vạn dặm, mà ở đó, bước chân đầu tiên chính là nhận thức thay đổi của nhà lãnh đạo - người dẫn đường của những doanh nghiệp. Và trường hợp Công ty TNHH New Toyo là một điển hình.

Bà Nhan Húc Quân, Tổng Giám đốc New Toyo (Việt Nam) chia sẻ: Tôi đã cùng các cộng sự phải nghiêm túc tính toán một kế hoạch tổng thể dài hơi và có lộ trình thực hiện vô cùng tỉ mỉ, chi tiết. Thách thức lớn nhất trong chuyển đổi xanh đối với doanh nghiệp nằm ở tầm nhìn và năng lực dẫn dắt sự thay đổi của người lãnh đạo. Lãnh đạo thông qua thì tất cả những thứ phía sau mới thông.

Cũng theo bà Quân, ngành bao bì giữ một vai trò rất quan trọng đối với nhiều ngành hàng, sự thay đổi hay điều chỉnh từ ngành này sẽ gây tác động rất lớn đến môi trường, cũng như tạo sức ảnh hưởng đến người tiêu dùng về kinh tế xanh. Do vậy, New Toyo Việt Nam luôn ý thức và cố gắng thực hiện tốt nhất vai trò của mình. Hiện tại, Công ty New Toyo là đối tác sản xuất bao bì, ly chén giấy cho nhiều công ty đa quốc gia và các thương hiệu nổi tiếng như: Kinh Đô, ABC, Co.opmart, Aeon-Citimart, Aeon-Fivimart, Auchan, Jollibee, KFC, Bud’s Ice Cream, Red Coffee, Circle K…

Là một doanh nghiệp, kinh doanh và tạo ra lợi nhuận vẫn là tiêu chí hàng đầu, nhưng để sản phẩm Việt Nam vươn xa hơn ở thị trường quốc tế, New Toyo đã có những điều chỉnh rất nghiêm túc trong quy trình sản xuất, lẫn vận hành, từ đó dần chuyển mình thành một doanh nghiệp xanh.

MINH XUÂN