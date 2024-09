Chuyển giao khoa học - kỹ thuật và con giống cho thanh niên Vương quốc Campuchia

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 25 ủy viên, trong đó có 2 ủy viên dự khuyết. Ông Huỳnh Văn Quang Hùng đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Long An nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại đại hội, Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đánh giá cao những thành tích mà Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Long An đã đạt trong nhiệm kỳ, đặc biệt là việc phối hợp hiệu quả với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An để chuyển giao khoa học - kỹ thuật và con giống cho thanh niên nước bạn. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn là cầu nối vững chắc, thắt chặt tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Tại đại hội, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động Tỉnh Hội nhiệm kỳ 2017-2024. Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Long An tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động hội nhiệm kỳ 2017-2024.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Long An có 164 hội viên, hầu hết là những người có thời gian công tác ở Campuchia hoặc làm ăn, sinh sống dọc theo biên giới Campuchia.

Thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Long An đã phối hợp Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Long An, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An tổ chức giao lưu hữu nghị, thăm hỏi, tặng quà cho người dân Việt Nam trở về từ Campuchia có hoàn cảnh khó khăn, đang sinh sống tại các huyện biên giới Tân Hưng, Vĩnh Hưng (Long An) với 100 phần quà, trị giá 70 triệu đồng.

Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Long An phối hợp một số cơ quan chức năng tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 1.050 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện biên giới Tân Hưng (Long An) và xã Krous, huyện SvayChum, tỉnh SvayRieng (Vương quốc Campuchia) với giá trị hơn 1 tỷ đồng.

NGỌC PHÚC