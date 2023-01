Chuyển hồ sơ hơn 80 gói thầu phòng chống dịch tại Hà Nội sang Bộ Công an

Cơ quan thanh tra chuyển thông tin để Bộ Công an giao cơ quan chức năng xác minh, làm rõ đối với một số gói thầu thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm tại một số đơn vị.

Theo đó, chuyển 7 gói thầu mua sắm 7 máy X-quang di động kỹ thuật số, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc, do 7 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị hơn 30,4 tỷ đồng, tổng giá trị nhập khẩu hơn 10,5 tỷ đồng chênh lệch (từ nhập khẩu, mua bán qua khâu trung gian và trúng thầu) là hơn 19,9 tỷ đồng.

TTCP chuyển Bộ Công an các gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Tùng Bách là đơn vị trúng thầu. Cụ thể: 4 gói thầu mua sắm 12 máy thở chức năng cao - Puritan, do 4 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị trúng thầu hơn 9,8 tỷ đồng, tổng giá trị nhập khẩu hơn 4,1 tỷ đồng, chênh lệch (từ nhập khẩu, mua bán qua khâu trung gian và trúng thầu) hơn 5,7 tỷ đồng (gấp 2,41 lần); sau khi nhà thầu giảm giá còn hơn 7,5 tỷ đồng, chênh lệch hơn 3,4 tỷ đồng (gấp 1,84 lần).

13 gói thầu mua sắm 17 máy thở xâm nhập và không xâm nhập e360E, do 13 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị hơn 12,7 tỷ đồng, tổng giá trị nhập khẩu hơn 7,7 tỷ đồng chênh lệch (từ nhập khẩu, mua bán qua khâu trung gian và trúng thầu) hơn 4,9 tỷ đồng (gấp từ 1,38 đến 1,82 lần); sau khi nhà thầu giảm giá còn hơn 11 tỷ đồng, chênh lệch hơn 3,2 tỷ đồng (gấp từ 1,2 đến 1,58 lần).

17 gói thầu mua sắm 18 máy thở xâm nhập và không xâm nhập e360T do 17 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá hơn 13,5 tỷ đồng; tổng giá nhập khẩu hơn 9,1 tỷ đồng, chênh lệch (từ nhập khẩu, mua bán qua khâu trung gian và trúng thầu) hơn 4,4 tỷ đồng (gấp từ 1,31 đến 1,66 lần); sau khi nhà thầu giảm giá còn hơn 11,7 tỷ đồng, chênh lệch hơn 2,6 tỷ đồng (gấp từ 1,14 đến 1,44 lần).

TTCP cũng chuyển các gói thầu do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trần Lê là đơn vị trúng thầu. Cụ thể: 2 gói thầu mua sắm 2 máy thở cao tần, Babylog do 2 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị hơn 3,3 tỷ đồng, tổng giá trị nhập khẩu hơn 1,1 tỷ đồng, chênh lệch (từ nhập khẩu, mua bán qua khâu trung gian và trúng thầu) hơn 2,2 tỷ đồng đồng (gấp 2,97 lần); sau khi nhà thầu giảm giá còn hơn 2,2 tỷ đồng, chênh lệch hơn 1,1 tỷ đồng (gấp 2 lần).

5 gói thầu mua sắm 35 máy theo dõi bệnh nhân do 5 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị hơn 6,3 tỷ đồng, tổng giá trị nhập khẩu hơn 4,4 tỷ đồng, chênh lệch (từ nhập khẩu, mua bán qua khâu trung gian và trúng thầu) hơn 1,8 tỷ đồng (gấp 1,43 lần). Sau khi nhà thầu giảm giá còn hơn 5,7 tỷ đồng, chênh lệch là hơn 1,3 tỷ đồng (gấp 1,31 lần).

Đồng thời, TTCP chuyển thông tin 31 gói thầu mua sắm 35 máy thở xách tay kèm van PEEP, đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần thiết bị y tế Ánh Sao, do 31 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị hơn 16,8 tỷ đồng; tổng giá nhập khẩu hơn 6,7 tỷ đồng, chênh lệch (của nhà thầu và các công ty trung gian) hơn 10 tỷ đồng (gấp 2,48 lần).

Bên cạnh đó, TTCP chuyển thông tin 4 gói thầu mua sắm 8 máy lọc máu liên tục, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông, do 4 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị hơn 11,1 tỷ đồng; tổng giá nhập khẩu hơn 4,7 tỷ đồng, chênh lệch hơn 6,4 tỷ đồng (gấp 2,35 lần).

Sau khi nhà thầu giảm giá còn hơn 10,8 tỷ đồng, chênh lệch hơn 6 tỷ đồng (gấp 2,27 lần). 6 gói thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, đơn vị trúng thầu là Công ty 3TK, do CDC Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng giá trị hơn 40,9 tỷ đồng; tổng giá trị nhập khẩu hơn 20,5 tỷ đồng, chênh lệch hơn 20,3 tỷ đồng, gấp từ 1,68 lần đến 5,52 lần tùy theo từng mặt hàng.

Liên quan tới nội dung kết luận thanh tra, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với kiến nghị của TTCP; đồng ý chuyển thông tin các vụ việc có dấu hiệu vi phạm đến Bộ Công an theo quy định.