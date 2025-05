Bắt giám đốc lừa giúp trúng thầu dự án để chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Ngày 13-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Phú Hòa (sinh năm 1979, trú xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".