Đề nghị truy tố 30 bị can trong vụ án ở Tập đoàn Thuận An

Ngày 12-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra kết luận, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 30 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định, bị can Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong hành vi vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỷ đồng tại 5 dự án xây dựng; hưởng lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng.

Bị can Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) và Nguyễn Ngọc Hòa (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An), đều có vai trò thực hành, giúp sức cho Nguyễn Duy Hưng trong hành vi vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Bị can Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An)

Có 2 bị can chịu cáo buộc phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đầu tiên là bị can Dương Văn Thái (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước 96 tỷ đồng tại 2 gói thầu ở địa phương này, hưởng lợi bất chính 900 triệu đồng; bị can Lê Ô Pích (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) cũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 96 tỷ đồng và được hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cho rằng, bị can Dương Văn Thái thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi sai phạm, có đơn tố cáo hành vi sai phạm của cá nhân liên quan, giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và đã nộp tổng số 8 tỷ đồng, bao gồm 900 triệu đồng bị can nhận từ bị can Nguyễn Duy Hưng và 7,1 tỷ đồng bị can Thái tự nguyện khắc phục hậu quả, thiệt hại chung của vụ án.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm của bị can Dương Văn Thái là do chịu tác động, can thiệp từ bị can Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội).

Bị can Thái có 5 tình tiết giảm nhẹ, như: chủ động, tự nguyện khắc phục hậu quả thiệt hại; nhận thức rõ sai phạm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; chủ động khai báo, viết đơn tố giác, tích cực hợp tác, góp phần quan trọng để cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án; có nhiều thành tích trong công tác, đóng góp cho sự phát triển của ngành và địa phương; gia đình có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, bị can Thái thực hiện hành vi sai phạm với mục đích thu hút vốn đầu tư, vì sự phát triển của địa phương. Tuy có nhận quà, tiền, nhưng không yêu cầu, không thỏa thuận và đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi và hậu quả, thiệt hại đã được khắc phục hoàn toàn.

Riêng bị can Phạm Thái Hà, bị cáo buộc phạm vào tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Bị can Hà bị xác định trục lợi số tiền 750 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 96 tỷ đồng tại 2 gói thầu ở Bắc Giang.

Quá trình điều tra vụ án, các bị can, đối tượng liên quan tự nguyện nộp khắc phục hơn 102 tỷ đồng và 90.000USD. Cơ quan điều tra phong tỏa 7 tài khoản/sổ tiết kiệm trị giá hơn 32 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền đã thu hồi, phong tỏa là hơn 134 tỷ đồng và 90.000USD, vượt toàn bộ thiệt hại của vụ án là 120 tỷ đồng.

