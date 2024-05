Có dấu hiệu nhập trứng gia cầm… sắp nở để lách luật

Cơ quan chức năng thu giữ hơn 15.000 con vịt giống lậu tại TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), đêm 3-5. Ảnh: LƯU QUYÊN

Ngày 8-5, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp liên ngành nông nghiệp và công an về việc ngăn chặn tình trạng gia cầm giống lậu lại có xu hướng tràn vào nội địa do chênh lệch giá cả. Phản ánh tình trạng các hộ nông dân mua phải gà, vịt giống lậu, trôi nổi rồi bị thiệt hại do gia cầm chết, lây lan dịch bệnh…, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đề nghị cần làm triệt để, xử lý hình sự các đối tượng tiếp tay buôn bán gia súc, gia cầm nhập lậu.

Gần đây, Báo SGGP liên tục đưa tin các vụ bắt gia cầm lậu và cảnh báo nguy cơ gia cầm giống lậu lại tái xuất hiện ở khu vực biên giới phía Bắc (nhiều nhất là qua TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), có những xe hàng đã tuồn sâu vào nội địa (tỉnh Hải Dương). Có xe chở gà, vịt giống mới 1-2 ngày tuổi, khi cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện có gia cầm giống đã chết hoặc biểu hiện run rẩy, yếu ớt như mắc dịch.

Thậm chí, khi trao đổi với PV Báo SGGP, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam (VPA) Nguyễn Thanh Sơn phản ánh, gần đây còn có dấu hiệu các đầu nậu nhập trứng gia cầm sắp nở về để lách luật, sản xuất gia cầm giống lậu.

Phát biểu tại cuộc họp này, Chánh Thanh tra Bộ NN-PTNT Nguyễn Trường Sơn khẳng định, theo các văn bản pháp luật hiện hành, trách nhiệm phòng chống buôn lậu gia súc, gia cầm trong ngành nông nghiệp trước hết thuộc về Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT).

“Buôn lậu, gốc rễ nguyên nhân là do chênh lệch giá cả. Còn việc bày bán công khai là trách nhiệm của sở NN-PTNT từng địa phương”, ông Nguyễn Trường Sơn nói.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an ủng hộ đề xuất lập đoàn công tác liên ngành nông nghiệp - công an, để cùng ngăn chặn các đối tượng buôn lậu gia súc, gia cầm.

Đại tá Lê Thơm, Phó Cục trưởng C05, cho biết đơn vị này đã nắm thông tin có việc nhập lậu cá tầm từ Trung Quốc về Việt Nam. Qua công tác điều tra, C05 cũng đã nắm tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm ở khu vực biên giới phía Bắc.

“Về thủy sản, có những nơi xây ao nuôi cá tầm cách biên giới chỉ vài cây số, rộng hàng trăm mét vuông. Còn về gia cầm, nhiều đối tượng lợi dụng kẽ hở đưa trứng gia cầm về Việt Nam”, Đại tá Lê Thơm thông tin.

Với tuyến biên giới ở miền Trung và phía Nam, lãnh đạo C05 cũng cảnh báo tình trạng có một số người hám lợi trước mắt, sáng đưa chục con trâu bò từ Việt Nam sang bên kia biên giới chăn thả, nhưng đến chiều về thì thành ba bốn chục con.

Đại diện C05 đề nghị Bộ NN-PTNT có văn bản gửi các địa phương, để các địa phương giám sát chặt hơn với gia súc, gia cầm lậu. Các doanh nghiệp kinh doanh liên quan gia súc, gia cầm cũng nên có tiếng nói với Bộ NN-PTNT và Bộ Công an. "Ngoài công việc chúng tôi đang quyết liệt triển khai, cũng mong các doanh ngiệp chủ động thông báo tin tức", Đại tá Lê Thơm đề nghị.

VĂN PHÚC