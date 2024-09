- Giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã rớt xuống mức thấp nhất từ đầu năm tới giờ. Điều này trái với dự báo hồi trước rằng căng thẳng do xung đột sẽ ủn giá xăng dầu lên. Nhưng tại sao xăng dầu rẻ đi mà doanh nghiệp bự, chiếm tới 50% thị phần cả nước, lại công bố lãi khủng trong nửa đầu năm nay?

- Họ giải thích rõ là do nguồn cung từ thị trường thế giới ổn định, nên kinh doanh bán lẻ đạt hiệu quả cao. Và với doanh nghiệp, lợi nhuận tăng luôn đi liền với quản trị chặt chẽ. Nếu năng lực quản trị mà không cải thiện, thua lỗ dễ xảy ra. Và khi đó, người tiêu dùng sẽ bị văng miểng.

- Nghe cũng quen quen, như chuyện xảy ra bên lĩnh vực còn độc quyền là ngành điện. Dính liền với xăng dầu là ô tô. Phí trước bạ giảm 3 tháng có tạo nên mặt bằng giá ô tô thấp hơn trước không?

- Không phải vậy. Phí trước bạ giảm chỉ làm giảm chi phí lăn bánh của một chiếc xe chứ không tạo nên mặt bằng giá mới. Gần đây, ô tô lắp ráp trong nước phải chật vật cạnh tranh giá bán so với xe nhập nguyên chiếc. Lý do là chi phí lắp ráp trong nước cao hơn 20% so với xe nhập nguyên con từ các nước Đông Nam Á.

- Dòm vậy, có thể suy ra thị trường mở rộng hơn khiến cạnh tranh về giá có thực chất. Người tiêu dùng luôn được lợi, khi giá cả có lên có xuống.

TƯ QUÉO