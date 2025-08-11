Nắng nóng tiếp tục xảy ra, nhưng cường độ giảm dần

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến ngày 10-9, nắng nóng giảm cường độ nhưng khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến đất liền.

Theo báo cáo tình hình thời tiết từ 11-8 đến 10-9 vừa được Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp, trong 1 tháng từ nay đến 10-9, lượng mưa trên phạm vi cả nước nhìn chung xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình toàn quốc trong giai đoạn này xấp xỉ trung bình nhiều năm. Bắc Trung bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C, trong khi khu vực Tây Bắc cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Lượng mưa cả nước ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ cao hơn 10-30% so với trung bình nhiều năm.

Trong thời kỳ dự báo, có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đất liền.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ, song cường độ và tần suất giảm dần.

Nắng nóng trưa 11-8 tại Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Cùng thời kỳ này, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có thể xuất hiện một số đợt mưa lớn trên diện rộng. Tây Nguyên và Nam bộ nhiều ngày có mưa rào và dông vào chiều tối, một số ngày có mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng lưu ý bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có thể gây gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền trên biển. Mưa lớn có nguy cơ gây lũ lụt, ngập úng tại vùng trũng và sạt lở đất ở khu vực núi. Nắng nóng có thể dẫn đến khô hạn, thiếu nước tại Nam Trung bộ.

PHÚC HẬU