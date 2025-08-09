Miền Bắc nắng nóng, miền Nam sắp mưa "từ sáng tới tối"

Các chuyên gia khí tượng nhận định, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung có thể chấm dứt từ ngày 12-8, còn miền Nam sắp có đợt mưa gió kéo dài cả ngày.

Buổi sáng mùa hè oi nóng ở trung tâm Hà Nội. Ảnh: VĂN PHÚC

Các chuyên gia về thời tiết cho biết, sáng 9-8, miền Bắc tiếp tục ít mây, nắng xuất hiện sớm và trưa nay sẽ oi nóng đạt đỉnh. Chiều tối chỉ có mưa dông cục bộ ở một số nơi, chưa xuất hiện mưa dông diện rộng. Tình trạng oi nóng sẽ kéo dài đến hết ngày mai 10-8. Từ đầu tuần sau, nắng nóng giảm dần.

Tại miền Trung, sáng nay có chút mây nhưng nhanh tan, nắng nóng gay gắt tăng lên. Chiều nay, mưa dông chỉ xảy ra ở vài nơi giáp biên giới Lào, còn vùng ven biển chủ yếu không mưa. Sang tuần sau, gió mùa Tây Nam mạnh lên mang theo mây ẩm vượt qua dãy Trường Sơn, gây mưa rải rác và chấm dứt nắng nóng.

Ở Tây Nguyên và miền Nam, sáng nay trời khô ráo, nhưng chiều sẽ xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ mưa to.

Các chuyên gia khí tượng dự báo, từ ngày 11-8, mưa gió sẽ gia tăng cả về thời gian và lượng ở phía Nam, nhiều nơi có mưa từ sáng đến tối. Mức độ mưa có thể lớn hơn hiện nay, do gió mùa Tây Nam được dự báo sẽ hoạt động mạnh hơn. Phạm vi mưa mở rộng từ ĐBSCL lên tới Lâm Đồng và Khánh Hòa. Trên vùng biển Tây sẽ có mưa dông kèm gió mạnh.

Trong khi các chuyên gia khí tượng Việt Nam dự báo từ ngày 11-8, gió mùa Tây Nam sẽ mạnh lên, gây mưa to ở miền Nam thì theo dự báo của Trung tâm Khí hậu ASEAN (ASMC) và Diễn đàn Khí hậu khu vực ASEAN (ASEANCOF), gió mùa Tây Nam hoạt động ở mức bình thường nhưng mưa sẽ gia tăng tại khu vực phía Nam của ASEAN trong tuần thứ hai của tháng 8, trong đó có miền Nam của Việt Nam.

Trước tình hình thời tiết rất xấu ở miền Nam, các chuyên gia khí tượng của Việt Nam lưu ý người dân, đặc biệt những người nuôi trồng thủy hải sản, trồng trọt hoặc những người có kế hoạch du lịch biển ở phía Nam, cần theo dõi sát dự báo và chủ động ứng phó với đợt mưa lớn này.

PHÚC HẬU