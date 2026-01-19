Cơ sở lưu trú ở Côn Đảo chung tay “chuyển đổi xanh”

Thông qua các sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng năng lượng tiết kiệm và bảo tồn thiên nhiên, các cơ sở du lịch ở Côn Đảo (TPHCM) đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng chuyển đổi xanh.

Khi nghỉ dưỡng và bảo vệ môi trường cùng đồng hành

Những năm gần đây, Côn Đảo không chỉ được biết đến là điểm đến du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên, mà còn là địa phương đi đầu trong các sáng kiến bảo vệ môi trường, phát triển du lịch có trách nhiệm. Đặc biệt, mô hình Cơ sở lưu trú xanh - nơi du khách không chỉ được nghỉ dưỡng thoải mái mà còn góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Khách sạn Nicobar Côn Đảo thay thế các chai nước suối bằng cốc thủy tinh từ những ngày đầu hoạt động khách sạn. Ảnh: Q.V

Six Senses Côn Đảo Resort được xem là đơn vị tiên phong xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái gắn liền với bảo vệ môi trường, bảo tồn rùa biển Côn Đảo. Bà Nguyễn Thị Uyên, Giám đốc nhân sự của Sixsenses Côn Đảo cho biết, ngay từ khi mới đi vào hoạt động, Six Senses Côn Đảo đã xây dựng và triển khai quỹ phát triển bền vững với 6 sáng kiến mang tính chuyển đổi, hướng đến bảo vệ thiên nhiên, nâng cao đời sống cộng đồng và truyền cảm hứng cho một tương lai bền vững hơn. Tiêu biểu là dự án Nước cho mọi người và chương trình Quản lý rác thải cộng đồng. Trong đó, dự án Nước cho mọi người đã mang nước sạch đến cho 3.525 người dân địa phương, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm đáng kể lượng rác thải nhựa.

Du khách cùng nhân viên Six Senses Côn Đảo tham gia bảo tồn rùa biển Côn Đảo. Ảnh: Six Senses

Bên cạnh đó, chương trình Quản lý rác thải cộng đồng được triển khai với sự tham gia của nhân viên, du khách và người dân địa phương thông qua các hoạt động dọn rác định kỳ tại các bãi biển và khu vực thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo. Nhờ đó, trong năm 2025 resort đã thu gom hơn 3 tấn rác thải biển, tái sử dụng 85.710 chai thủy tinh.

Còn tại resort The Secret Côn Đảo đã sử dụng hệ thống nước RO với công suất lên tới 240 chai/giờ, là bước tiến quan trọng trong việc mang đến nguồn nước sạch, an toàn và bền vững. Nhờ vậy, khách sạn đã giảm đáng kể lượng chai nhựa dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường biển Côn Đảo. Ngoài ra, các đồ dùng trong phòng được ưu tiên sử dụng vật liệu từ thiên nhiên, dễ phân hủy…

Khách sạn Côn Đảo House sử dụng các túi vải thay thế túi ni - lông cho du khách.

Được biết, hiện nay rất nhiều cơ sở lưu trú, ăn uống, mua sắm trên địa bàn Côn Đảo cũng đang tích cực sử dụng thùng rác, sọt chứa quần áo, hộp khăn giấy… bằng vật liệu từ tre trúc, lục bình. Các cơ sở còn khuyến khích và cho khách mượn túi vải khi cần sử dụng; thay thế các gói dầu gội, sữa tắm bằng các bình lớn cố định; tổ chức tour nhặt rác, tour trồng cây...

Từ cam kết đến hành động

Hưởng ứng chương trình “lưu trú xanh”, nhiều cơ sở du lịch tại Côn Đảo đã chủ động tham gia các chương trình thí điểm về giảm nhựa. Nhờ đó, không ít đơn vị đã trở thành hình mẫu lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp và được du khách quốc tế đánh giá cao.

Khách sạn The Mystery Con Dao hotel thay thế chai nước nhựa bằng thủy tinh và vỏ bọc chai thân thiện môi trường. Ảnh: Q.V

Bà Lê Mộng Thu, Phó giám đốc chi nhánh Tổng công ty Du lịch Sài Gòn tại Côn Đảo (Khách sạn Sài Gòn - Côn Đảo) cho biết, từ cam kết “Chung tay bảo vệ Côn Đảo - Hành động nhỏ, giá trị lớn”, khách sạn đã lắp đặt hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước cho tưới cây, phân loại rác tại nguồn, sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường… “Chúng tôi tin rằng, khi mỗi cơ sở lưu trú đều hành động thiết thực, thì du lịch Côn Đảo nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung sẽ phát triển theo hướng xanh hơn - bền vững hơn - giá trị hơn”, bà Thu nói.

Xây dựng "cơ sở lưu trú xanh" nhằm hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững cho Côn Đảo. Ảnh: Q.V

Theo ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo, việc xây dựng "cơ sở lưu trú xanh" không chỉ giúp nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp trong mắt du khách, mà còn tạo ra lợi ích lâu dài nhờ tiết kiệm chi phí, hạn chế phát thải và xây dựng cộng đồng du lịch có trách nhiệm.

Trong bối cảnh toàn cầu chuyển mình theo hướng xanh hóa, Côn Đảo đang khẳng định là một trong những địa phương tiên phong của Việt Nam. Với sự đồng lòng của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân địa phương, Côn Đảo hoàn toàn có thể trở thành điểm đến không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn đáng sống - đáng đến bởi lối sống văn minh, thân thiện với thiên nhiên.

