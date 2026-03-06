Xã Thanh An: Chung tay chăm lo an sinh xã hội

Những hoạt động chăm lo an sinh xã hội tại xã Thanh An (TP.HCM) trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vẫn còn đọng lại nhiều dấu ấn đẹp.

Từ sự chung tay của chính quyền và doanh nghiệp đã góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình cho người dân.

Để việc chăm lo được chu đáo, trước tết, công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng được triển khai chặt chẽ từ cơ sở, bảo đảm đúng người, đúng hoàn cảnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo xã Thanh An thăm, tặng quà tết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Những phần quà được trao tận tay người dân không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự quan tâm, động viên kịp thời của chính quyền và cộng đồng. Đặc biệt, chương trình “Chợ Tết không đồng” được tổ chức đã tạo điều kiện để nhiều hộ khó khăn tự tay lựa chọn những nhu yếu phẩm cần thiết, chuẩn bị đón năm mới trong không khí ấm áp và đầy sẻ chia.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, địa phương còn chú trọng tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân. Nhiều hoạt động văn hóa – thể thao được tổ chức sôi nổi như hội thi trang trí tiểu cảnh xuân tại các ấp, giải bóng đá mừng Đảng – mừng Xuân, đêm văn nghệ và chương trình lân sư rồng đón giao thừa… đã góp phần làm rộn ràng không khí những ngày đầu năm, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình.

Lãnh đạo xã Thanh An trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Ông Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Đảng ủy xã Thanh An cho biết: “Công tác chăm lo tết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với người có công, các đối tượng yếu thế. Chúng tôi mong muốn, bằng sự chung tay của toàn xã hội, mọi người dân trên địa bàn đều được đón tết an vui, đầm ấm và nghĩa tình”.

Điểm nhấn trong hoạt động chăm lo tết năm nay là sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tiêu biểu như, Công ty TNHH MTV Chế biến xuất khẩu gỗ Hồng Trâm Phát (ấp Định Thọ, xã Thanh An) đã ủng hộ 200 triệu đồng để cùng địa phương chăm lo cho các đối tượng khó khăn. Nguồn kinh phí được sử dụng minh bạch, đúng mục đích, tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp đặc biệt.

Ông Đỗ Văn Sáu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến xuất khẩu gỗ Hồng Trâm Phát chia sẻ: “doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn luôn mong muốn đóng góp một phần trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi hy vọng những phần quà sẽ giúp bà con có thêm niềm vui, thêm động lực để bước vào năm mới với nhiều hy vọng và quyết tâm hơn”.

Ông Đỗ Văn Sáu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến xuất khẩu gỗ Hồng Trâm Phát trao tặng quà tết cho công nhân

Theo ông Sáu, sự gắn kết giữa doanh nghiệp và địa phương không chỉ thể hiện qua hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn qua trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn. Chính tinh thần ấy đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, làm cho công tác an sinh không còn là nhiệm vụ riêng của chính quyền mà trở thành sự chung tay của cả cộng đồng.

Song song với chăm lo an sinh, diện mạo nông thôn xã Thanh An cũng được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp. Các tuyến đường treo cờ Tổ quốc rực rỡ, nhà văn hóa được trang trí tiểu cảnh xuân, tạo không khí tươi mới, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

Văn nghệ chào mừng năm mới 2026 tại xã Thanh An

Tết Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng những hoạt động chăm lo đầy trách nhiệm và nghĩa tình tại xã Thanh An vẫn còn để lại dấu ấn đẹp. Từ sự quan tâm của chính quyền đến sự sẻ chia của doanh nghiệp và người dân, mùa xuân không chỉ đến từ sắc hoa mà còn hiện diện trong từng hành động thiết thực vì cộng đồng.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, xã Thanh An đã tổ chức chăm lo cho hàng nghìn lượt người. Trong đó, có 2.683 người thuộc diện chính sách, 950 đối tượng bảo trợ xã hội, 50 công nhân khó khăn không có điều kiện về quê, 60 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 41 hộ nghèo được hỗ trợ tiền, quà tết...

VĂN SƠN