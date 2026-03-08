Gần 5.000 học sinh tham gia cuộc thi “Tìm hiểu ngành dầu khí và năng lượng”

Ngày 8-3, tại phường Bà Rịa (TPHCM), trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa học sinh - sinh viên ngành năng lượng - dầu khí lần thứ XIII năm 2026, cuộc thi “Tìm hiểu ngành dầu khí và năng lượng” đã thu hút gần 5.000 học sinh tham gia với nhiều hình thức sáng tạo.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam tham quan gian trưng bày mô hình giàn khoan, điện gió ngoài khơi trưng bày tại ngày hội

Hơn 600 đoàn viên, thanh niên, học sinh và sinh viên đến từ hai cơ sở đào tạo của Petrovietnam, cùng 16 trường THPT tại TPHCM tham dự lễ hội.

Học sinh THPT tham quan xưởng thực hành gia công cắt gọt kim loại của PV College

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là cuộc thi “Tìm hiểu ngành dầu khí và năng lượng”, thu hút gần 5.000 học sinh tham gia thông qua nhiều hình thức như thi trực tuyến, xây dựng video, thiết kế infographic và viết bài tìm hiểu.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhằm giúp học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức về ngành dầu khí và năng lượng, đồng thời hiểu rõ hơn vai trò của lĩnh vực này trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế.

Học sinh thích thú với mô hình điện gió ngoài khơi

Thông qua các nội dung dự thi, thí sinh được tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, các công trình năng lượng tiêu biểu cũng như xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trao giải tập thể cuộc thi tìm hiểu ngành dầu khí, năng lượng

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Ngoài giấy chứng nhận và tiền thưởng, các thí sinh đạt giải còn nhận voucher giảm học phí khi theo học tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam với giá trị lên tới 10 triệu đồng.

THÀNH HUY