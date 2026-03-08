Gần 5.000 học sinh tham gia cuộc thi “Tìm hiểu ngành dầu khí và năng lượng”

Hơn 600 đoàn viên, thanh niên, học sinh và sinh viên đến từ hai cơ sở đào tạo của Petrovietnam, cùng 16 trường THPT tại TPHCM tham dự lễ hội.
Điểm nhấn của lễ hội năm nay là cuộc thi “Tìm hiểu ngành dầu khí và năng lượng”, thu hút gần 5.000 học sinh tham gia thông qua nhiều hình thức như thi trực tuyến, xây dựng video, thiết kế infographic và viết bài tìm hiểu.
Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhằm giúp học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức về ngành dầu khí và năng lượng, đồng thời hiểu rõ hơn vai trò của lĩnh vực này trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế.
Thông qua các nội dung dự thi, thí sinh được tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, các công trình năng lượng tiêu biểu cũng như xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới.
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Ngoài giấy chứng nhận và tiền thưởng, các thí sinh đạt giải còn nhận voucher giảm học phí khi theo học tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam với giá trị lên tới 10 triệu đồng.