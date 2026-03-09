Bệnh viện Mắt TPHCM khám, tầm soát miễn phí bệnh Glôcôm

Ngày 9-3, Bệnh viện Mắt TPHCM vừa thông tin, nhân Tuần lễ Glaucoma thế giới (từ 8-3 đến 14-3-2026), sẽ tổ chức tư vấn và khám tầm soát miễn phí bệnh Glôcôm cho khoảng 200 người.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt thăm khám cho người bệnh

Dự kiến ngày 13-3 tới đây, Bệnh viện Mắt TPHCM sẽ triển khai chương trình khám tầm soát và tư vấn miễn phí bệnh Glôcôm cho khoảng 200 người dân. Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội sức khỏe toàn dân năm 2026 tại thành phố.

Đối tượng tầm soát là những người trên 40 tuổi hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh Glôcôm, cùng các yếu tố nguy cơ như cận thị, viễn thị, hoặc sử dụng thuốc corticoid lâu dài,..

Người dân quan tâm có thể đăng ký nhận số thứ tự khám bằng cách liên hệ qua số điện thoại: 058.8095074 (gặp ĐD. Thủy Tiên trong giờ hành chính). Bệnh viện sẽ tiếp nhận đăng ký khám tầm soát đến khi đủ số lượng.

THÀNH SƠN