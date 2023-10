Coca-Cola Việt Nam phối hợp tổ chức ngày hội sức khỏe cho lực lượng thu gom phế liệu

Vừa qua tại Đà Nẵng, Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam (Coca-Cola Việt Nam) phối hợp cùng Mạng lưới người thu gom (TCN) - một cộng đồng dưới sự bảo trợ của doanh nghiệp xã hội ReForm Plastic tổ chức "Ngày hội sức khỏe, an toàn lao động cho lực lượng thu gom phế liệu”.

Chương trình tập huấn này nhằm trang bị kỹ năng và kiến thức hành nghề thu gom rác thải, kiểm tra sức khỏe miễn phí và trao tặng các trang thiết bị bảo hộ lao động và bộ sơ cứu y tế cho 130 người lao động thu gom phế liệu, đa phần là phụ nữ.

Phát biểu tại sự kiện, bà Karen So, Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Swire Coca-Cola chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng sự đồng hành của Coca-Cola Việt Nam sẽ giúp nhân rộng những tác động thực tế để những người thầm lặng “hồi sinh rác” được trang bị an toàn hơn và an tâm hơn khi thực hiện công việc ý nghĩa của mình”.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam, Coca-Cola Việt Nam và TCN thiết lập mối quan hệ đối tác để triển khai những giải pháp hỗ trợ cho nhóm lao động trong lĩnh vực xử lý chất thải phi chính thức tại Đà Nẵng thông qua hình thức can thiệp đa phương và kết hợp nhiều đối tác.