Vụ bãi rác An Hiệp (Vĩnh Long) gây ô nhiễm môi trường: Hoàn thiện phủ bạt ao chôn lấp, xây kè ngăn sạt lở

Chiều 22-7, đoàn công tác của Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long do ông Võ Văn Ngoan, Phó Giám đốc sở làm trưởng đoàn, đã có buổi đối thoại trực tiếp với người dân sinh sống xung quanh bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long). Cùng tham dự có chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và đại diện 38 hộ dân sống gần bãi rác.