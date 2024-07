Còn tình trạng nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện, thiếu an toàn

Sáng 19-7, tại TP Cần Thơ, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), phối hợp cùng Sở NN-PTNT TP Cần Thơ, Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) tổ chức lễ khởi động chương trình hợp tác sử dụng thuốc bảo vệ (BVTV) thực vật an toàn và hiệu quả.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại lễ khởi động

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch VIPA, thuốc BVTV đã được dùng từ nhiều thập kỷ qua và ở Việt Nam đã được dùng trên 60 năm. Hiện tại, thuốc BVTV vẫn là một loại vật tư quan trọng không thể thiếu trong phòng chống sinh vật gây hại cây trồng, bảo vệ sản xuất trong nông nghiệp. Thuốc BVTV có tác dụng diệt trừ dịch hại nhanh nhất, triệt để và có thể chặn đứng dịch hại trong thời gian ngắn nhất. Hiện nay, gần như 100% các quốc gia trên thế giới đều sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ dịch hại. Khi sử dụng thuốc BVTV đúng cách, đúng quy định, đúng thời gian cách ly thì sẽ sản xuất được nông sản sạch phục vụ trong nước cũng như xuất khẩu. Vì thế, thuốc BVTV vẫn là một trong những biện pháp chính và chủ đạo để bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Sử dụng thuốc BVTV đúng cách sẽ giúp nông sản tăng thêm hiệu quả

Tuy nhiên, nông dân đã lạm dụng, dùng sai kỹ thuật, bỏ qua các biện pháp BVTV khác. Do lạm dụng, thiếu kiểm soát, dùng sai kỹ thuật, nhiều mặt tiêu cực của thuốc BVTV đã bộc lộ như: gây ô nhiễm nguồn nước và đất; để lại dư lượng trên nông sản, gây độc cho người và nhiều loài động vật máu nóng; gây mất sự cân bằng trong tự nhiên… dẫn đến hiệu lực phòng trừ của thuốc BVTV bị giảm sút hoặc mất hẳn. Đồng thời, vẫn còn tình trạng người bán thuốc BVTV thiếu chuyên nghiệp.

Chương trình sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả có trách nhiệm ra đời là một trong những giải pháp quan trọng để khắc phục được những tiêu cực đó. Từ đó, hình thành nên vùng sản xuất nông sản an toàn, chất lượng cao và phục vụ xuất khẩu.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, chương trình sẽ mở 10 lớp tập huấn sử dụng thuốc BVTV cho 300 cơ sở buôn bán thuốc BVTV và 10 lớp cho 300 nông dân. Xây dựng 4 mô hình đối với cây lúa, 4 mô hình trên rau, 2 mô hình cây sầu riêng. Tổ chức hội thi nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm; phối hợp thanh tra, kiểm tra. Đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình trong thời gian tiếp theo. Nội dung tuyên truyền quan trọng là tuân thủ 5 “quy tắc vàng” trong sử dụng thuốc BVTV...

Ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ

Ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP Cần Thơ cho biết, để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thành phố đã áp dụng nhiều giải pháp giúp nâng cao năng suất cây trồng… Tuy nhiên, chất lượng nông sản vẫn có những tồn tại, hạn chế, một số lô hàng còn có dư lượng thuốc… Việc sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả là xu hướng để phát triển ngành nông nghiệp. Thông qua chương trình, các đại lý thuốc BVTV, nông dân được nâng cao nhận thức trong sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, có kỹ năng sử dụng các loại thuốc an toàn cho nông sản, cho sức khỏe, môi trường, mang lại hiệu quả về kinh tế...

VĨNH TƯỜNG