Công an Hà Nội ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết

Ngày 18-12, Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong toàn lực lượng.

Theo đó, trong đợt ra quân này, các lực lượng của Công an TP Hà Nội sẽ thực hiện các kế hoạch về: cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn TP Hà Nội; cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an TP Hà Nội tổ chức ra quân tấn công tội phạm

Mục tiêu cao nhất của các kế hoạch là bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo kế hoạch, các đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp tạo sức răn đe, trấn áp mạnh các loại tội phạm; hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong đợt cao điểm, nhằm tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2024 của Công an TP Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị thuộc công an thành phố phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm với tinh thần thực sự quyết tâm, quyết liệt

Tại lễ ra quân, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu, để đợt cao điểm đạt được kết quả tốt nhất, hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024 của Công an TP Hà Nội, công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị, thủ trưởng công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm với tinh thần thực sự quyết tâm, quyết liệt, đúng tính chất của “cao điểm”, nghĩa là mục tiêu đặt ra cao hơn so với bình thường; cường độ công tác cao hơn; biện pháp quyết liệt triệt để hơn… Qua đó, tạo được khí thế, hiệu quả công tác khác biệt, rõ nét, cao hơn so với trạng thái công tác bình thường, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã được giao trong đợt cao điểm.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại cấp cơ sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay những tồn tại, thiếu sót trong các mặt công tác; đồng thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm và có phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi tham gia tấn công, trấn áp tội phạm.

ĐỖ TRUNG