Công an thông tin vụ cháy ở quận 10 khiến 4 người tử vong

Liên quan vụ “Cháy nhà ở quận 10 khiến 4 người tử vong” như Báo SGGP thông tin, trưa 17-2, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH, PC07), Công an TPHCM đã thông tin chi tiết vụ việc.

Thời điểm vụ cháy mới bùng phát, lực lượng chữa cháy ban đầu đã cứu 7 người ở 2 căn nhà

Theo Phòng PC07, khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng cháy ở lầu 1 và phòng bếp tầng trệt căn nhà có địa chỉ 623/20/19 Cách Mạng Tháng Tám (khu phố 5, phường 15, quận 10, TPHCM). Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy lây lan sang phần gác và tầng trệt căn nhà số 623/20/21 bên cạnh kèm nhiều khói, khí độc.

Cùng thời điểm, lực lượng chữa cháy ban đầu gồm công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố phối hợp tổ liên gia Khu phố 5 sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy; hướng dẫn 7 người thoát khỏi đám cháy an toàn. Trong đó, lực lượng chức năng cứu 3 người ở căn nhà địa chỉ 623/20/19 và 4 người ở căn nhà số 623/20/21.

Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 10 có mặt triển khai chữa cháy cứu người. Tuy nhiên do khói, khí độc bốc ra nhiều nên việc tiếp cận hiện trường khá khó khăn. Nhận thấy đám cháy phức tạp, Công an quận đã xin chi viện từ Phòng PC07.

Ngọn lửa bùng cháy dữ đội

Lực lượng Phòng PC07 có mặt phối hợp Công an quận 11 (chi viện) tiếp cận căn nhà để chữa cháy dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt bên trong.

Đến 4 giờ 23 phút cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản ở 2 căn nhà bị cháy rụi. Ước tính tổng diện tích cháy 101m2, gồm căn nhà 623/20/21 là 50m2 và tầng 1 căn nhà số 623/20/19 là 51m2.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường

Đồng thời, lực lượng chức năng đã bảo vệ không cho cháy lan sang các hộ dân xung quanh. Tuy nhiên, vụ cháy khiến 4 người tử vong gồm: Nguyễn Thị Hồng X. (sinh năm 1978), Lê Thị Hồng T. (sinh năm 1977), Trần Quốc C. (sinh năm 1986) và Lê Hoàng D. (sinh năm 1968).

CHÍ THẠCH