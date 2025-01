Công an thông tin vụ "cho con trai 12 tuổi cầm lái ô tô để quay video"

Chiều 27-1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6 thuộc C08) cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Bình) đã làm việc với tài xế đăng tải hình ảnh cho con trai 12 tuổi lái ô tô trên đường.