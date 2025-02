Công an tỉnh Bắc Giang có tân Giám đốc

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.