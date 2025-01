Công an TP Đà Nẵng có tân phó giám đốc

Ngày 23-1, Công an TP Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Kim Trung (SN 1984, quê TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố.