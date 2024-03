Công an tỉnh Nghệ An phải xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Xô Viết anh hùng

Sáng 11-3, được sự đồng ý của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11-3-1948 – 11-3-2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An duyệt đội danh dự Công an nhân dân

Tới dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đồng chí Tô Lâm biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nghệ An đã đạt được; chúc mừng Công an tỉnh Nghệ An đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là di sản, di huấn sâu sắc, toàn diện trên các mặt công tác, chiến đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Sáu điều Bác Hồ dạy rất giản dị, mộc mạc, ngắn gọn, dễ nhớ nhưng hàm chứa nội dung vô cùng sâu sắc, phong phú, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Nghệ An nói riêng tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, coi đây là kim chỉ nam, là phương châm hành động của lực lượng,

Đồng thời, xác định rõ việc tiếp tục học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là nội dụng trọng tâm của công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trong giai đoạn hiện nay.

Toàn lực lượng Công an nhân dân và Công an tỉnh Nghệ An phải tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, nêu cao tinh thần “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An

Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy để việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Bác trở thành nếp sống, nếp nghĩ, cách làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đó, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo trên các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm vững chắc an ninh trật tự trong mọi tình huống.

Riêng Công an tỉnh Nghệ An phải thực sự xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Xô Viết anh hùng, địa danh có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; đồng thời, phải là đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

DUY CƯỜNG