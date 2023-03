Làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân bằng hành động cụ thể

Ngày 6-3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND (11-3-1948 - 11-3-2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong suốt 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; chúc mừng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác xây dựng lực lượng CAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và 75 gương điển hình tiên tiến trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, thời gian tới, lực lượng CAND cần phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, học tập Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là học về đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày; thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, chiến sĩ CAND. Cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá đối với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân trong CAND.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải xây dựng cho mình phong cách ứng xử trong các mối quan hệ với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ và nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch; phải coi đây là việc làm thường xuyên, khắc ghi trong tiềm thức, trong trái tim, khối óc và hành động thực tiễn công tác, chiến đấu hàng ngày của mỗi người. Đặc biệt, việc quyết tâm thực hiện, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng sự nỗ lực và quyết tâm chính trị rất cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nhân dịp này, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị, lực lượng CAND cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trước hết, cần phát huy vai trò của người đứng đầu. “Quân đội và công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước. Do vậy, để lực lượng CAND là “thanh bảo kiếm” ngày càng sắc bén hơn, “lá chắn” ngày càng vững chắc hơn, “hai cánh của con chim bảo vệ hòa bình” ngày càng cứng cáp, khỏe mạnh, dẻo dai, nhịp nhàng hơn, cần phải có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn lực lượng CAND trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Đại diện thế hệ trẻ CAND, Đại úy Nguyễn Văn Tân, Công an xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế bày tỏ, luôn luôn tâm niệm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an” và khẳng định quyết tâm học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, thi đua, lập công, khẳng định vai trò của tuổi trẻ CAND trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lực lượng làm công tác xây dựng lực lượng CAND vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao thưởng cho 75 tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn, hàng vạn cán bộ chiến sĩ CAND luôn khắc ghi lời Bác dạy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.