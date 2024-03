Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết phối hợp với Công an TPHCM và TP Cần Thơ

Chiều 22-3, tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Công an tỉnh Thừa Thiên Huế với Công an TPHCM và Công an TP Cần Thơ.

Tại buổi lễ, sau khi thống nhất các nội dung chương trình, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác giữa Công an Thừa Thiên Huế và Công an TPHCM.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác giữa Công an tỉnh Thừa Thiên Huế với Công an TP Cần Thơ.

Theo đó, các đơn vị sẽ tập trung trung thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, thực hiện có hiệu quả Đề án 06, đồng thời hỗ trợ các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người của mỗi địa phương…

Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Công an tỉnh Thừa Thiên Huế với Công an TPHCM và Công an TP Cần Thơ

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Lê Hồng Nam cho rằng, đây là cột mốc quan trọng, là bước tiến trong mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 đơn vị. Đồng thời, đề nghị công an 2 địa phương nhanh chóng triển khai, quán triệt các nội dung trong quy chế phối hợp đến từng đơn vị, địa phương trực thuộc để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của từng đơn vị để cùng nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, trước mắt là các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác năm 2024 được Bộ Công an giao cho công an từng địa phương.

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Công an TP Cần Thơ Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho hay, thời gian qua, lực lượng công an 2 địa phương luôn bám sát, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở. Qua đó, đã thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tích cực tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước và từng địa phương.

Hoạt động ký kết hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT, cũng như thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ của Đề án 06 nhằm xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Công an TPHCM tặng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 100 triệu đồng

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đánh giá cao chương trình ký kết phối hợp của công an 3 địa phương. Nội dung phối hợp toàn diện trên nhiều lĩnh vực công tác công an, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội. Đây là căn cứ, tiền đề quan trọng để công an 3 địa phương phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trên các mặt công tác trong thời gian tới. Đồng thời, hy vọng và tin tưởng rằng, sau lễ ký kết hôm nay sẽ là bước phát triển mới trong quan hệ đối ngoại giữa công an 3 địa phương để cùng chung sức, đồng lòng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

VĂN THẮNG