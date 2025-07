Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với từng giai đoạn phát triển

Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau gần 6 tháng triển khai, hội thảo đã nhận được gần 100 bài tham luận và đánh giá, chọn lọc, biên tập 80 tham luận có chất lượng, sát hợp với chủ đề hội thảo. Các bài tham luận đi sâu phân tích, đánh giá và làm rõ các vấn đề trọng tâm về: Những vấn đề lý luận về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; tình hình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam tại các tỉnh, thành phía Nam; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới ở các tỉnh, thành phía Nam.

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là 2 nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là 2 nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không phải là đại lượng bất biến, mà có tính lịch sử cụ thể và được xác định một cách phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu đề dẫn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, khu vực phía Nam là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước; trong đó, TPHCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế. Do đó, sự phát triển kinh tế của khu vực phía Nam không chỉ tạo lập tiềm lực kinh tế - xã hội vững mạnh, mà còn tăng cường “thế và lực” cho quốc phòng, an ninh của cả nước. Chính vì vậy, việc tăng cường an ninh, quốc phòng là “đòi hỏi bức thiết, nhằm nhanh chóng tạo ra “thế và lực” trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh vùng biên giới, biển, đảo”.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam nói chung và TPHCM nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, thế trận lòng dân và lực lượng vũ trang địa phương ngày càng chính quy, tinh nhuệ. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực của các tỉnh, thành phía Nam trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là sự phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và biên phòng trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược. Nhiều hoạt động gắn kết quân - dân như “Tết Quân - Dân”, khám bệnh miễn phí, xây cầu đường nông thôn… đã góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng chỉ ra 6 nhóm vấn đề còn hạn chế và đề nghị hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ 3 nội dung trọng tâm. Đó là bối cảnh và yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc tại các tỉnh phía Nam; vai trò của hệ thống chính trị địa phương trong việc việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ vững chắc đất nước trong tình hình mới; những thành tựu, tồn tại, bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị của các tỉnh phía Nam trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trao đổi với đại biểu dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trình bày tham luận tại hội thảo, Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Học viện Lục quân nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt từ thời kỳ đổi mới năm 1986 đến nay, Đảng ta luôn nhất quán và có tư duy đổi mới về 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tư duy đó là kết quả của bản lĩnh, trí tuệ và sự kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời kế thừa kinh nghiệm dân tộc và thực tiễn lãnh đạo đổi mới. Những tư duy mới này sẽ tiếp tục được bổ sung, phát triển, giữ vai trò định hướng và dẫn dắt cách mạng Việt Nam tiến vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, phồn vinh và hạnh phúc.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận về những vấn đề lý luận về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 đã trình bày tham luận về lực lượng vũ trang Quân khu 7 là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn, với 4 nội dung trọng tâm. Bài tham luận nhấn mạnh 4 nội dung trọng tâm: quán triệt hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, thay mặt Thường trực Thành ủy TPHCM trình bày tham luận và nhấn mạnh việc xây dựng “Tiềm lực chính trị - tinh thần” khu vực phòng thủ là nội dung trọng yếu trong bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sau hợp nhất với các tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu và Bình Dương từ ngày 1-7-2025, TPHCM đối mặt với cả cơ hội phát triển kinh tế mạnh mẽ lẫn thách thức lớn trong xây dựng khu vực phòng thủ. Việc hợp nhất này tác động đáng kể đến xây dựng “Tiềm lực chính trị - tinh thần”, đòi hỏi sự lãnh đạo sâu sát, linh hoạt và phù hợp thực tiễn.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu tham luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm kinh tế - khoa học, giữ vững quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3, Cảnh sát biển Việt Nam, nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền lợi hợp pháp của quốc gia bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng cần tăng cường các hoạt động công tác đối ngoại quốc phòng nhằm tạo sự ổn định lâu dài trên biển, không để nảy sinh những tranh chấp về chủ quyền biển đảo gây phức tạp tình hình; tạo dựng và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh phát biểu tham luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ có tính nguyên tắc, mang ý nghĩa chiến lược. Đây là mối quan hệ cơ bản, chi phối và gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng yếu của cách mạng Việt Nam: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội thảo thu hút đông đảo lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu và các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ảnh: VIỆT DŨNG



Sau hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tập hợp đầy đủ các tham luận để chọn lọc, biên tập đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản. Qua đó đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước các giải pháp trọng tâm để các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước tiếp tục thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

THU HOÀI