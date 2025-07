Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 25-7, tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (phường Đông Hòa, TPHCM), Ban Chỉ đạo 138 TPHCM tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Tham dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến – Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP và hơn 400 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến ghi nhận và biểu dương kết quả nổi bật của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại TPHCM trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: việc giữ vững an ninh trật tự sau khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Thành phố cần tiếp tục nhân rộng các mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tại cộng đồng dân cư, cơ sở giáo dục; khuyến khích câu lạc bộ thanh niên, sinh viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự; phát huy vai trò cựu chiến binh, cựu công an trong giám sát, hòa giải tại cơ sở.

Các đại biểu cũng tham quan triển lãm về phòng, chống ma túy và mua bán người. Ảnh: XUÂN TRUNG

Qua 20 năm triển khai, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại TPHCM đã lan tỏa sâu rộng, gắn với thực tiễn đời sống và nhu cầu giữ gìn an ninh từ cơ sở. Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả được triển khai như: “Camera giám sát an ninh”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Nuôi heo đất giúp người hoàn lương”, “Gương sáng phố phường”, các nhóm dân cư chuyên biệt… Chương trình “Gương sáng phố phường” tôn vinh các cá nhân, tập thể xuất sắc; Quỹ “Vì bình yên cuộc sống” được sử dụng hỗ trợ, khen thưởng kịp thời; Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được lồng ghép với xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xóa đói giảm nghèo, phòng chống ma túy, xây dựng khu dân cư “3 không.”

Sau khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực (năm 2024), TPHCM đã củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng. Hiện toàn thành phố có hơn 5.800 tổ bảo vệ an ninh trật tự với hơn 17.000 thành viên được tập huấn nghiệp vụ, trang bị cơ bản.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến tặng Bằng khen cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An. Ảnh: XUÂN TRUNG

Dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 62 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. UBND TPHCM và Công an TP cũng trao tặng bằng khen, giấy khen cho 12 tập thể và 13 cá nhân tiêu biểu.

XUÂN TRUNG