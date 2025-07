Xã Phước Hải (TPHCM): Nhiều mô hình bảo đảm an ninh trật tự hiệu quả

Chiều 18-7, UBND xã Phước Hải (TPHCM) tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Phước Hải.

Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; đồng chí Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Phước Hải đã phát huy hiệu quả tích cực, huy động được sức mạnh tổng hợp của người dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Người dân chủ động cung cấp thông tin, phản ánh các vụ việc xảy ra trên địa bàn, giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời, không để phát sinh tình huống phức tạp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện toàn xã đang duy trì hiệu quả nhiều mô hình phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự như: “Camera an ninh”, “Zalo kết nối toàn dân, bình yên cuộc sống”, “Xã nói không với tệ nạn ma túy”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Lực lượng phản ứng nhanh”. Từ các mô hình này, người dân đã cung cấp hàng chục tin báo có giá trị, giúp xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật.

Dịp này, Công an TPHCM khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tặng quà cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn (2 triệu đồng/suất). UBND xã Phước Hải cũng trao 70 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

