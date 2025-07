Công an TP Hà Nội phát động đợt thi đua theo 13 chuyên đề

Sáng 7-7, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc định kỳ tháng 7 và sinh hoạt chính trị hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025).