Công an TP Huế thông tin về Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần III năm 2025

Sáng 4-4, Công an TP Huế đã tổ chức buổi gặp mặt và thông tin với báo chí về Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ III năm 2025, dự kiến diễn ra tại khu vực III, TP Huế.

Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an TP Huế, cho biết hội diễn là một sự kiện quan trọng, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025).

Buổi gặp mặt và thông tin với báo chí về Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ III năm 2025 được tổ chức tại khu vực III, diễn ra tại TP Huế

Hội diễn sẽ có sự tham gia của 24 đoàn với khoảng 1.100 đại biểu, bao gồm cán bộ, chiến sĩ, và diễn viên từ các Cục nghiệp vụ, Bệnh viện, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân, cùng 16 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố như TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Tuyên Quang. Đoàn thuộc Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng sẽ tham gia.

Các tiết mục trong hội diễn sẽ chủ yếu ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, cùng truyền thống của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, nhiều tiết mục cũng sẽ ngợi ca tinh thần đoàn kết của lực lượng Công an, Quân đội và nhân dân, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.

Công an TP Huế luyện tập các tiết mục chuẩn bị cho Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ III năm 2025 được tổ chức tại khu vực III, TP Huế

Hội diễn sẽ khai mạc vào tối 9-4 và kết thúc vào tối 13-4 tại Nhà hát Sông Hương (TP Huế), nơi các tiết mục xuất sắc sẽ được tổng kết và trao giải. Ngoài ra, vào tối 11-4, một chương trình nghệ thuật lưu diễn phục vụ nhân dân sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Huế.

VĂN THẮNG