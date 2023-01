Công an TPHCM bắt Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Nguồn tin của Phóng viên báo SGGP cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội “Nhận hối lộ”.

Chiều 11-1, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà (sinh năm 1972, ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) về tội “Nhận hối lộ”. Tất cả các quyết định nói trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Ông Đặng Việt Hà có trình độ Tiến sĩ Kỹ thuật và được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ năm 2014.

Ngày 19-7-2021, ông Đặng Việt Hà được Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, thay cho ông Trần Kỳ Hình nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, ngày 5-1-2022, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở của bị can Trần Anh Quân (sinh năm 1963, Quyền Trưởng Phòng kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (sinh năm 1976, Phó Trưởng Phòng kiểm định xe cơ giới) và Phạm Đức Ngọc (sinh năm 1977, chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam) về tội “Nhận hối lộ”. Các quyết định nói trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, Công an TPHCM xác định, nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật (cơi nới thùng, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn) nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Các Trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang và TPHCM khi kiểm định đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Công an cũng khởi tố hàng chục giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên của các Trung tâm đăng kiểm về các tội: Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác.